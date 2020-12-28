Старт торгов по индексу Мосбиржи в понедельник пройдет, вероятно, в диапазоне 3235-3255 пунктов - "Алго Капитал"

Открытие торговой сессии по индексу Мосбиржи в понедельник пройдет, вероятно, в диапазоне 3235-3255 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи со сдержанным отклонением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 3235-3255 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3230, 3220 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3270, 3280 пунктов. После близкого к нейтральному старта торгов индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует смешанный внешний фон, сложившийся в понедельник утром", - прогнозирует старший риск-менеджер инвесткомпании Виталий Манжос.

Выхода важных иностранных макроэкономических показателей на понедельник не запланировано, поэтому во второй половине дня участники локальных торгов будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия рынка акций в США, отмечает Манжос.

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