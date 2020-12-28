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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Укрепление рубля ниже 73 руб./$1 маловероятно - "Алор Брокер"
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28 декабря 2020 года 09:12

Укрепление рубля ниже 73 руб./$1 маловероятно - "Алор Брокер"

Укрепление курса рубля ниже 73 руб./$1 в понедельник маловероятно, говорится в комментарии "Алор Брокер".

"Не исключено, что на позитивном внешнем фоне рубль попробует укрепиться в понедельник, однако шансов пройти вниз отметку 73 руб./$1 у пары доллар/рубль практически нет. При приближении к указанной отметке целесообразно покупать доллар против рубля. Сильным сопротивлением по паре выступает район 76 руб./$1", - пишет главный аналитик инвесткомпании Алексей Антонов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова:    РОССИЯ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ


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