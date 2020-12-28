Укрепление рубля ниже 73 руб./$1 маловероятно - "Алор Брокер"

Укрепление курса рубля ниже 73 руб./$1 в понедельник маловероятно, говорится в комментарии "Алор Брокер".

"Не исключено, что на позитивном внешнем фоне рубль попробует укрепиться в понедельник, однако шансов пройти вниз отметку 73 руб./$1 у пары доллар/рубль практически нет. При приближении к указанной отметке целесообразно покупать доллар против рубля. Сильным сопротивлением по паре выступает район 76 руб./$1", - пишет главный аналитик инвесткомпании Алексей Антонов.

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