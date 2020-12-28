Возможной целью индекса Мосбиржи в 1К21 может стать диапазон 3400-3420 пунктов - BCS Express

Возможной целью индекса Мосбиржи в I квартале 2021 года может стать диапазон 3400-3420 пунктов, считает эксперт Express Василий Карпунин.

"По индексу Мосбиржи в текущем году уже не выделяем какие-то ближайшие ориентиры. Можно обозначить лишь ключевые среднесрочные уровни: снизу важной поддержкой выступает район 3160-3165 пунктов, а сверху в качестве цели в I квартале 2021 года выделю область 3400-3420 пунктов", - пишет Карпунин.

Американские фондовые площадки и сырьевые товары в понедельник начнут торги после празднования Рождества, а это значит, что активность на отечественном рынке акций может вырасти относительно наблюдаемого в конце прошлой недели затишья, отмечает аналитик. Но, по его мнению, волатильность вырастет лишь незначительно.

Бумаги "НЛМК", "Северстали" и "ММК" вновь коллективно переписали исторические максимумы на фоне благоприятной ценовой конъюнктуры на рынке стали. Сейчас все три бумаги выглядят сильно перекупленными, однако фундаментально текущие уровни цен вполне оправданы. Техническая перегретость может начать сниматься в любой момент, - отмечает эксперт BCS Express. Кроме того, указывает он, в понедельник с открытия торгов ожидается дивидендный гэп в акциях "НЛМК". Этот фактор должен отнять у бумаг около 2,5-2,8%.

Также снижение из-за закрытия реестра пройдет в бумагах "Газпром нефти" (примерно на 1,5%).

Среди отдельных бумаг, по мнению Карпунина, чуть лучше рынка в понедельник могут выглядеть золотодобывающие компании (Polymetal, "Полюс") на фоне утреннего подъема цен на драгметаллы.

Возможно, предполагает аналитик, будет продолжен начавшийся в пятницу импульс роста в GDR Mail.ru Group, которые в последние недели заметно отстали от рынка. В ближайшие сессии, включая торги в новогодние праздники, устойчивей остальных могут выглядеть акции консервативных дивидендных историй, считает он: "МТС", "Юнипро", "ФСК ЕЭС".

Эксперт также напоминает, что предстоящая торговая неделя будет укороченной (в четверг и пятницу торги на российском рынке проводиться не будут).

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