Утренние прогнозы: воможен позитив

В целом аналитики считают возможным позитивное начало фондовых торгов в РФ в понедельник.

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России позитивный. От российского рынка акций можно ждать небольшого повышения, а от рубля - укрепления на старте дня".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Декабрь стал одним из лучших месяцев для рынков акций за последние годы. Теперь есть надежда, что мы увидим ралли Санта-Клауса - рост биржевых индексов после выхода инвесторов с рождественских праздников и вплоть до первых чисел нового года".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи со сдержанным отклонением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 3235-3255 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3230, 3220 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3270, 3280 пунктов. После близкого к нейтральному старта торгов индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует смешанный внешний фон, сложившийся в понедельник утром".