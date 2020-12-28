28 декабря 2020 года 09:44
Утренние прогнозы: воможен позитив
В целом аналитики считают возможным позитивное начало фондовых торгов в РФ в понедельник.
"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России позитивный. От российского рынка акций можно ждать небольшого повышения, а от рубля - укрепления на старте дня".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Декабрь стал одним из лучших месяцев для рынков акций за последние годы. Теперь есть надежда, что мы увидим ралли Санта-Клауса - рост биржевых индексов после выхода инвесторов с рождественских праздников и вплоть до первых чисел нового года".
ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи со сдержанным отклонением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 3235-3255 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3230, 3220 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3270, 3280 пунктов. После близкого к нейтральному старта торгов индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует смешанный внешний фон, сложившийся в понедельник утром".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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28 декабря 2020 года 19:37
Москва. 28 декабря. Рынок акций РФ начал новогоднюю неделю с роста вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью, индекс МосБиржи поднялся к 3260 пунктам во главе с бумагами электросетевых компаний. читать дальше
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28 декабря 2020 года 19:30
Москва. 28 декабря. Доллар и евро отыграли небольшую часть потерь первой половины дня на "Московской бирже" в понедельник вечером; несмотря на возобновление небольшого снижения цен на нефть, рубль продолжает повышаться к бивалютной корзине благодаря увеличению интереса глобальных инвесторов к рисковым активам и в целом позитивному внешнему фону. читать дальше
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28 декабря 2020 года 19:04
Индекс Мосбиржи во вторник может преодолеть уровень 3250 п., говорится в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Валерия Емельянова.
"Фондовые рынки в понедельник получили новый импульс к росту после того, как президент США Дональд Трамп изменил свою позицию по пакету помощи для экономики и подписал... читать дальше
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28 декабря 2020 года 18:30
Доллар может в 2021г вновь приблизиться к 70 руб., а евро - к 85 руб., отмечается в аналитическом материале эксперта BCS Express Дмитрия Бабина. Однако для реализации этого сценария, по мнению аналитика, кроме позитивной рыночной конъюнктуры мы должны увидеть признаки стабилизации геополитической... читать дальше
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28 декабря 2020 года 17:58
"Открытие Брокер" представил оценку самых интересных историй на рынке акций РФ в дивидендном сезоне 2021 года, говорится в комментарии инвесткомпании.
Главными критериями при отборе бумаг для оценки, отмечает главный аналитик "Открытие Брокер" по российскому рынку Алексей Павлов, были стабильность... читать дальше
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28 декабря 2020 года 17:32
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Alibaba Group Holding с целью $278 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-12 недель. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 25,23%, стоп-приказ: $204, говорится в комментарии инвестиционной компании.
"Существенное падение котировок Alibaba... читать дальше
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28 декабря 2020 года 16:56
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "ОГК-2" с целью 0,8 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: 0,721 руб., потенциальная доходность: 10,95%, стоп-приказ: 0,692 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.
"С нашей точки зрения, при определенной... читать дальше
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28 декабря 2020 года 16:32
Спрос на рисковые активы, в том числе на валюты развивающихся стран, по мере восстановления мировой экономики после кризиса будет способствовать укреплению рубля в 2021 году, считают аналитики "Финама".
Среди внешних факторов, которые будут способствовать росту спроса на рублевые активы,... читать дальше
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28 декабря 2020 года 16:02
BCS Express представил топ-5 акций РФ на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли группа "М.Видео-Эльдорадо", "Сургутнефтегаз", "Северсталь", "Магнитогорский металлургический комбинат" ("ММК") и "Газпром", говорится в комментарии инвесткомпании.
"В топ-5 на... читать дальше
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28 декабря 2020 года 15:37
Москва. 28 декабря. Доллар и евро ускорили снижение на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль растет к бивалютной корзине благодаря увеличению интереса инвесторов к рисковым активам и перешедшей к повышению нефти. читать дальше
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28 декабря 2020 года 15:30
Вероятность снижения рынка акций США в I квартале 2021 года возросла, сигналом может стать закрепление индекса S&P 500 ниже 3600 пунктов, говорится в комментарии BCS Express.
Мультипликатор P/E индекса S&P 500 составил 30 пунктов и находится на многолетних максимумах, констатируют аналитики... читать дальше
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28 декабря 2020 года 14:54
BCS Express представил топ-5 рынка акций США на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли PPL Corp., Vertex Pharmaceuticals, Jacobs Engineering Group, Salesforce.com Inc. и Cisco Systems Inc., говорится в комментарии инвесткомпании.
Остается в числе фаворитов PPL... читать дальше
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28 декабря 2020 года 14:21
Индекс S&P 500, вероятно, проведет торги понедельника в диапазоне 3700-3725 пунктов, отмечается в комментарии "Фридом Финанс".
"Технически S&P 500 склонен к консолидации. Торговая сессия накануне не изменила общую картину. Перед Новым годом волатильность будет оставаться низкой. Ближайший уровень... читать дальше
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28 декабря 2020 года 13:22
Стартовавшая неделя обещает быть не слишком насыщенной в плане макроэкономической статистики с учетом периода праздников, отмечается в комментарии "Финама".
Эксперты инвесткомпании напоминают, что в последние дни декабря и первые 2 торговых дня января нередко имеет место традиционное "ралли... читать дальше
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28 декабря 2020 года 13:00
Позитивная динамика на российском рынке акций, скорее всего, сохранится до конца торговой сессии в понедельник, говорится в комментарии "Фридом Финанс".
"Вероятно продолжение позитивной динамики на отечественном фондовом рынке до конца торговой сессии в понедельник. Цель по закрытию для индекса... читать дальше
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