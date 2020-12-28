Цены рублевых корпоративных бондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 28 декабря. Цены рублевых корпоративных облигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала после рождественских праздников в США и большинстве стран Европы, полагают эксперты.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно повышаются в ходе торгов в понедельник после того, как президент США Дональд Трамп подписал бюджет страны на 2021 финансовый год в размере $2,3 трлн, который включает пакет мер по поддержке экономики в условиях пандемии в размере $900 млрд. В то же время, опасения инвесторов вызывает распространение в мире нового штамма коронавируса, ранее выявленного в Великобритании. Первые случаи заражения "британским" штаммом коронавируса подтверждены в Южной Корее, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на медицинские власти страны. Власти Пекина ужесточили карантинные меры из-за опасений, что поездки в период праздников могут привести к вспышке заболеваемости COVID-19 в китайской столице.

Японский индекс Nikkei 225 вырос 28 декабря на 0,7%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:46 МСК поднялся на 0,05%, гонконгский Hang Seng - снизился на 0,12%. Южнокорейский Kospi по итогам торгов повысился на 0,13%. Биржи Австралии в понедельник закрыты по случаю рождественских праздников.

В свою очередь цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник на новостях о распространении в мире нового штамма коронавируса, выявленного ранее в Великобритании. Стоимость февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в понедельник составила $50,91 за баррель, что на 0,74% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на 0,2% - до $51,29 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $47,93 за баррель, что на 0,62% ниже уровня предыдущих торгов. В четверг фьючерсы выросли в цене на 0,2% - до $48,23 за баррель. В пятницу торги нефтяными контрактами не проводились в связи с празднованием Рождества.

Случаи заражения новой разновидностью коронавируса были выявлены в ряде стран, включая Канаду, Францию, Японию и Норвегию, пишет S&P Global Platts. Власти Пекина ужесточили карантинные меры из-за опасений, что поездки в период праздников могут привести к вспышке заболеваемости в китайской столице. В Южной Корее меры социального дистанцирования были продлены до 3 января на фоне сохранения ежедневого прироста числа заболевших около рекордных уровней.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу снизилась в 1,2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 13,514 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,972 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 25 декабря вырос всего на 0,015% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 110,8 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,034%, поднявшись до 718,95 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Ростелеком-002P-02R" (MOEX: RTKM) (+0,39%), "РЖД-001P-16R" (+0,35%) и "Сбербанк-001Р-SBER16" (+0,23%), а в лидерах снижения - облигации "Транснефть-001Р-13" (-0,87%), "Газпромбанк-001Р-13Р" (-0,42%) и "МТС-001P-12" (-0,3%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Газпром нефть" (MOEX: SIBN) полностью разместило выпуск облигаций серии 003P-04R со сроком обращения почти 4 года (1411 дней) объемом 20 млрд рублей по ставке 4,75% годовых. Длительность 1-го купонного периода - 46 дней, 2-16-й купоны квартальные. Ставка 2-16-го купонов будет рассчитываться по формуле: сумма ключевой ставки Банка России по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, и 0,5%. По выпуску предусмотрены колл-опционы в дату окончания каждого купонного периода по цене 100% от номинала. Сбор заявок на выпуск прошел 23 декабря.

ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ") полностью разместило ипотечные облигации серии БО-001P-05 объемом 49,09 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 23 декабря. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 6,4% годовых. Дата погашения выпуска - 28 марта 2051 года. Облигации размещены в рамках программы облигаций эмитента серии 001Р объемом до 7 трлн рублей.

ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) полностью разместила 5-летние облигации серии БО-001Р-04 с офертой через 3 года объемом 6 млрд рублей по ставке 6,4% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте в размере 6,56% годовых. Сбор заявок прошел 23 декабря.

ООО "Промомед ДМ" полностью разместило 3-летние облигации серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей по ставке 9,5% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 23 декабря. Ранее компания не выходила на долговой рынок.

ООО "Проект-Град" установило ставку 1-го купона облигаций серии БО-01 на 500 млн рублей на уровне 6,35% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению через 3 года в размере 6,45% годовых. Заявки на выпуск принимались 25 декабря. Техразмещение запланировано на 29 декабря. У компании нет облигаций в обращении.

ООО "ВсеИнструменты.ру" установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-03 на уровне 9% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел с 10:00 МСК 23 декабря до 18:00 МСК 25 декабря. Объем выпуска пока не раскрывается. Техразмещение запланировано на 29 декабря.

ГТЛК установила финальный ориентир цены вторичного размещения облигаций серии БО-07 объемом 813,881 млн рублей на уровне 100,75% от номинала. Ориентиру соответствует доходность к оферте через 2 года (23 декабря 2022 года) на уровне 6,64% годовых. Вторичное размещение бондов пройдет 25 декабря, в день исполнения оферты по бондам. ГТЛК разместила 7-й выпуск биржевых бондов объемом 4 млрд рублей в декабре 2015 года. Десятилетние облигации имеют 40 квартальных купонов. Ставка текущего купона до следующей оферты - 6,89% годовых.

Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) установил ставку 1-го купона 10-летних облигаций серии 001Р-20Р объемом 2 млрд рублей на уровне 6,4% годовых. Ставка 2-10-го купонов приравнена к ставке 1-го купона, купоны полугодовые. Предусмотрена оферта через 5 лет. Сбор заявок на выпуск прошел 24 декабря за один час, параметры выпуска тогда не раскрывались. Техразмещение запланировано на 28 декабря.

Кроме того, Газпромбанк 11 января начнет размещение дополнительного выпуска облигаций N4 серии 001Р-17Р объемом 1 млрд рублей. Дата погашения допвыпуска - 31 июля 2030 года. Облигации будут размещаться по цене 101% от номинала. Датой окончания размещения ценных бумаг станет наиболее ранняя из следующих дат: 26 февраля 2021 года или дата размещения последней облигации допвыпуска. Основной выпуск 10-летних бондов серии 001Р-17Р с офертой через 3,5 года объемом 10 млрд рублей банк разместил в конце июля текущего года. Ставка 1-7-го купонов была установлена на уровне 5,85% годовых. 24 августа банк начал размещение допвыпуска N1 облигаций серии 001Р-17P объемом 1 млрд рублей. 18 сентября банк завершил размещение допвыпуска, реализовав 3,83% займа на 38,298 млн рублей. 30 октября Газпромбанк завершил размещение дополнительного выпуска облигаций N2 серии 001Р-17Р номинальным объемом 1 млрд рублей, реализовав 13,4% выпуска на 134,290 млн рублей. 12 ноября банк начал размещение третьего допвыпуска номинальным объемом 1 млрд рублей, данное размещение продолжается до сих пор. Все допвыпуски размещались по цене 101% от номинала.

ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) установило ставку 12-го купона бондов серии БО-05 на уровне 5,4% годовых. ПАО "Ленэнерго" разместило 60% биржевых облигаций серии БО-05 на сумму 2,4 млрд рублей в июле 2015 года. Объем выпуска по номиналу - 4 млрд рублей. Размещение бумаг началось 22 июля и было завершено 27 июля. Ставка 1-го купона составила 13% годовых, ставки 2-3-го купонов равны ставке 1-го купона.