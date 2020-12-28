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28 декабря 2020 года 09:40

Brent - $51,14 за баррель

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно повышаются в ходе торгов в понедельник. Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в понедельник.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно повышаются в ходе торгов в понедельник после того, как президент США Дональд Трамп подписал бюджет страны на 2021 финансовый год в размере $2,3 трлн, который включает пакет мер по поддержке экономики в условиях пандемии в размере $900 млрд.

В то же время, опасения инвесторов вызывает распространение в мире нового штамма коронавируса, ранее выявленного в Великобритании. Первые случаи заражения "британским" штаммом коронавируса подтверждены в Южной Корее, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на медицинские власти страны.

По данным Корейского агентства по контролю и профилактике заболеваний, трое инфицированных штаммом, впервые выявленным в Великобритании, прибыли в Южную Корею из Лондона.

Между тем власти Пекина ужесточили карантинные меры из-за опасений, что поездки в период праздников могут привести к вспышке заболеваемости COVID-19 в китайской столице.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:37 МСК поднялся на 0,62%.

В число лидеров роста входят акции Hino Motors (+4,6%), Mitsubishi Heavy Industries Ltd. (+4,6%), Kawasaki Heavy Industries Ltd. (+4,5%).

Бумаги ритейлера J. Front Retailing Co. дешевеют на 3,3%, автопроизводителя Subaru Corp. - на 3,3%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:46 МСК вырос на 0,05%, гонконгский Hang Seng - снизился на 0,12%.

Китайские власти потребовали от Ant Group Co. ограничить свой бизнес предоставлением услуг онлайн-платежей, сообщает Bloomberg. Центробанк страны в выходные провел встречу с руководством компании, чтобы обсудить ее кредитный и страховой бизнес, а также услуги по управлению активами, говорится в сообщении Народного банка Китая (НБК). Хотя регулятор не призвал к разделению Ant, он подчеркнул необходимость "реорганизовать бизнес" компании.

Цена бумаг Alibaba Group Holding Ltd. (SPB: BABA), которой принадлежит доля в Ant, снижается на торгах в Гонконге на 7,5%.

Котировки акций автопроизводителя Geely Automobile Holdings Ltd. растут на 5,4%, нефтяной CNOOC Ltd. - на 3%, оператора связи China Mobile (SPB: CHL) Ltd. - на 2,6%.

Южнокорейский Kospi по итогам торгов повысился на 0,13%.

Акции LG Electronics подскочили в цене на 12,5%. На минувшей неделе южнокорейский производитель потребительской электроники объявил о создании совместного предприятия с канадской Magna International Inc. для производства ключевых компонентов электрических транспортных средств.

Котировки южнокорейской авиакомпании Air Buzan Co. снизились на 8,6%.

Биржи Австралии в понедельник закрыты по случаю рождественских праздников.

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в понедельник на новостях о распространении в мире нового штамма коронавируса, выявленного ранее в Великобритании.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:09 МСК в понедельник составляет $51,14 за баррель, что на $0,15 (0,29%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на $0,09 (0,2%) - до $51,29 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $48,16 за баррель, что на $0,07 (0,15%) ниже уровня предыдущих торгов. В четверг фьючерсы выросли в цене на $0,11 (0,2%) - до $48,23 за баррель.

По итогам минувшей недели нефть марки Brent подешевела на 1,9%, WTI - на 2,1%, свидетельствуют данные FactSet. Недельное снижение нефтяных цен было зафиксировано впервые с недели, завершившейся 30 октября.

Случаи заражения новой разновидностью коронавируса были выявлены в ряде стран, включая Канаду, Францию, Японию и Норвегию, пишет S&P Global Platts.

Власти Пекина ужесточили карантинные меры из-за опасений, что поездки в период праздников могут привести к вспышке заболеваемости в китайской столице. В Южной Корее меры социального дистанцирования были продлены до 3 января на фоне сохранения ежедневого прироста числа заболевших около рекордных уровней.

Тем временем президент США Дональд Трамп подписал бюджет страны на 2021 финансовый год в размере $2,3 трлн, который включает пакет мер по поддержке экономики в условиях пандемии в размере $900 млрд, сообщает телеканал CNN. Сам Трамп в своем заявлении о его решении подписать законопроект сообщил, что в понедельник Палата представителей Конгресса проведет голосование по увеличению прямых выплат с $600 до $2 тыс. на человека.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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