Рубль вечером немного усилил снижение к доллару и евро в условиях "тонкого рынка" из-за католического Рождества

Москва. 25 декабря. Доллар и евро немного ускорили повышение на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль несколько усилил снижение к бивалютной корзине на фоне низкой активности игроков в рождественский выходной день на западных рынках.

Курс доллара США составил 74,17 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 27,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 90,64 руб./EUR1, подорожав на 54 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 39,4 копейки - до 81,58 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль несколько усилил снижение к доллару и евро на вечерних торгах. В первой половине дня его котировки повышались в обеих парах на фоне спроса со стороны компаний-экспортеров, которые должны были в этот день перечислить в бюджет основные налоги декабря. Соответственно, во второй половине торгов, в отсутствии этого спроса, рубль возобновил небольшое снижение. Кроме того, торги проходят при низкой активности игроков из-за рождественских каникул на западных биржах. В пятницу из-за празднования католического Рождества закрыты все европейские и американские биржи.

"Пока ключевые западные финансовые площадки были закрыты, на российском рынке банки в условиях структурного профицита ликвидности (в последние дни показатель держится выше 400 млрд рублей) перечисляли основные налоговые платежи месяца. Крупные выплаты в бюджет были косвенно заметны на рынке лишь в первой половине дня, когда курс рубля открылся укреплением и несколько часов торговался в районе 73,6-73,7 по доллару. Однако в дальнейшем отечественная валюта скорректировалась и ближе к вечеру отступила в район 74,2 по доллару, теряя около 0,4%. В паре с единой европейской валютой наблюдалась схожая ситуация. В первой половине дня евро оказался ниже 90 рублей, однако к вечеру постепенно восстановил позиции вблизи 90,5 рубля. В целом отметим, что из-за закрытых зарубежных площадок торги на российском валютном рынке сопровождались минимальной активностью участников", - комментирует ситуацию на рынке начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

В центре внимания большинства трейдеров продолжают оставаться переговоры относительно нового пакета мер поддержки экономики США. Его принятие остается под вопросом после того, как американский президент Дональд Трамп потребовал от Конгресса увеличить прямые выплаты гражданам в рамках антикризисной программы. Демократы встали на сторону Трампа, поддержав идею об увеличении выплат большинству американцев с $600 до $2000, однако республиканцы выступили против этого.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси в четверг пыталась договориться с республиканцами об увеличении выплат гражданам с $600 до $2000 в рамках нового пакета мер, однако переговоры оказались безрезультатными, пишет газета Financial Times. Демократы, контролирующие Палату представителей, проведут голосование по этому вопросу в понедельник, 28 декабря. В четверг голосование было заблокировано лидерами республиканцев.

В США стартовала вакцинация от COVID-19. Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США сообщил, что уже более 1 млн жителей страны вакцинированы от COVID-19. Цель правительства - вакцинировать 20 млн человек до конца текущего года.

Между тем в Великобритании обнаружен еще один новый штамм коронавируса COVID-19, который был занесен в страну из ЮАР, заявил в среду британский министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.

Ранее сообщалось, что, по информации британского здравоохранения, новый штамм вируса, обнаруженный на юго-востоке Англии еще в сентябре, на 70% более заразный, чем другие разновидности COVID-19. Однако пока нет свидетельств того, что он более смертоносный.

В настоящее время проводятся исследования, чтобы лучше понять, насколько быстро он распространяется и связано ли это с самим штаммом или с комбинацией разных факторов.

Торги нефтью не проводятся в пятницу из-за рождественских праздников. Накануне котировки обоих эталонных сортов повысились после того, как стало известно, что Великобритания и ЕС согласовали будущее своих отношений после Brexit. По итогам четверга стоимость февральских фьючерсов на Brent увеличилась на 0,2% - до $51,3 за баррель, февральская цена WTI поднялась на 0,37% - до $48,3 за баррель.

"Снижение в ценах на нефть в четверг было прервано новостями по Brexit. Так, буквально в последний момент Великобритания и ЕС согласовали текст соглашения по поводу будущих отношений после "развода". Тем не менее, по итогам недели впервые за почти два месяца нефть Brent показала снижение. Сегодня в Европе выходной в связи с Рождеством. Мы сохраняем осторожный взгляд на перспективы дальнейшего роста нефти, полагая, что выше $51-52 за баррель она идти не будет, учитывая уязвимость спроса и риски заметного ухудшения ситуации с коронавирусом после рождественских и новогодних праздников. Оптимальным диапазоном на ближайшее время нам представляется $45-50 за баррель по Brent", - говорит управляющий эксперт Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Екатерина Крылова.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 1,1471 рубля, до 73,6921 руб./$1, и уменьшил курс евро на 1,4738 рубля, до 89,8749 руб./EUR1.

Торги долларовыми контрактами расчетами "сегодня" не проводились на "Московской бирже" в пятницу из-за католического Рождества. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился по отношению к четвергу на 53,65 копейки и составил 73,9115 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 429,757, полностью пришедшимися на сделки с расчетами "завтра".

Торги евро расчетами "сегодня" также не проводились в пятницу. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 83,33 копейки и составил 90,02862 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR532,888 млн, полностью пришедшимися на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов слегка понизились в пятницу, в то время как ставки на рынке среднесрочных (3-6 месяцев) МБК немного подросли по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок, а также ставка на срок 1 месяц уменьшились на 1 базисный пункт б.п. - до 4,48, 4,53% и 4,72% годовых соответственно. Ставка на срок 3 месяца повысилась на 1 б.п. - до 4,93%, ставка на срок 6 месяцев увеличилась на 2 б.п. - до 4,91% годовых.