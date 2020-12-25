Золото в 2021 году будет находиться в диапазоне $1800-2100 за унцию, отметила руководитель отдела макроэкономического анализа "Финама" Ольга Беленькая в ходе онлайн-конференции "Мировая экономика и рынки в 2020 году: от глобализации к изоляции".

"Ситуация на рынке золота в следующем году будет складываться достаточно благоприятно, в связи с чем будет преобладать тенденция к росту рыночных цен на драгметалл. На наш взгляд, в 2021 году цена золота будет преимущественно находиться в диапазоне $1800-2100 за унцию, однако мы допускаем установление нового ценового максимума на уровне $2300 за тройскую унцию при максимально благоприятной конъюнктуре на глобальных финансовых рынках", - отмечает эксперт инвесткомпании.

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