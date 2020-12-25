Рубль днем развернулся вниз к доллару и евро в условиях приближающегося завершения налогового периода декабря

Москва. 25 декабря. Доллар и евро перешли к повышению на "Московской бирже" в пятницу днем, после утреннего роста рубль развернулся вниз и дешевеет к бивалютной корзине на фоне низкой активности игроков в рождественский выходной день на западных рынках и в связи с приближением окончания основных налоговых выплат декабря.

Курс доллара США составил 74,02 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 12,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 90,16 руб./EUR1, подорожав на 6,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 9,8 копейки - до 81,28 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 1,1471 рубля, до 73,6921 руб./$1, и уменьшил курс евро на 1,4738 рубля, до 89,8749 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", после роста на открытии торгов рубль развернулся вниз и возобновил небольшое ослабление к доллару и евро. Спрос со стороны компаний-экспортеров на рублевую ликвидность ослаб после перечисления в бюджет основных налогов декабря, и кроме того, игроки демонстрируют низкий интерес к риску из-за рождественских каникул на западных биржах. В пятницу из-за празднования католического Рождества закрыты европейские и американские биржи.

В центре внимания большинства трейдеров остаются переговоры относительно нового пакета мер поддержки экономики США. Его принятие остается под вопросом после того, как американский президент Дональд Трамп потребовал от Конгресса увеличить прямые выплаты гражданам в рамках антикризисной программы. Демократы встали на сторону Трампа, поддержав идею об увеличении выплат большинству американцев до $2000, однако республиканцы выступили против этого.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси в четверг пыталась договориться с республиканцами об увеличении выплат гражданам с $600 до $2000 в рамках нового пакета мер, однако переговоры оказались безрезультатными, пишет газета Financial Times. Демократы, контролирующие Палату представителей, проведут голосование по этому вопросу в понедельник, 28 декабря. В четверг голосование было заблокировано лидерами республиканцев.

В США стартовала вакцинация от COVID-19. Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США сообщил, что уже более 1 млн жителей страны вакцинированы от COVID-19. Цель правительства - вакцинировать 20 млн человек до конца текущего года.

Между тем в Великобритании обнаружен еще один новый штамм коронавируса COVID-19, который был занесен в страну из ЮАР, заявил в среду британский министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.

Ранее сообщалось, что, по информации британского здравоохранения, новый штамм вируса, обнаруженный на юго-востоке Англии еще в сентябре, на 70% более заразный, чем другие разновидности COVID-19. Однако пока нет свидетельств того, что он более смертоносный.

В настоящее время проводятся исследования, чтобы лучше понять, насколько быстро он распространяется и связано ли это с самим штаммом или с комбинацией разных факторов.

Торги нефтью не проводятся в пятницу из-за рождественских праздников. Накануне котировки обоих эталонных сортов повысились после того, как стало известно, что Великобритания и ЕС согласовали будущее своих отношений после Brexit. По итогам четверга стоимость февральских фьючерсов на Brent увеличилась на 0,2% - до $51,3 за баррель, февральская цена WTI поднялась на 0,37% - до $48,3 за баррель.

"Снижение в ценах на нефть в четверг было прервано новостями по Brexit. Так, буквально в последний момент Великобритания и ЕС согласовали текст соглашения по поводу будущих отношений после "развода". Тем не менее, по итогам недели впервые за почти два месяца нефть Brent показала снижение. Сегодня в Европе выходной в связи с Рождеством. Мы сохраняем осторожный взгляд на перспективы дальнейшего роста нефти, полагая, что выше $51-52 за баррель она идти не будет, учитывая уязвимость спроса и риски заметного ухудшения ситуации с коронавирусом после рождественских и новогодних праздников. Оптимальным диапазоном на ближайшее время нам представляется $45-50 за баррель по Brent", - говорит управляющий эксперт Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Екатерина Крылова.

"Курс доллара на текущей неделе демонстрировал повышенную волатильность. Движение курса в первые дни недели превысило 2,5 рубля, или почти 3,5%. В последние несколько дней наблюдается столь же стремительное укрепление рубля. Отчасти это обусловлено высокой волатильностью цен на нефть, которая проваливалась на $3 по смеси Brent, или почти на 4%. На следующей, укороченной, торговой неделе стоит ожидать сохранение высокой динамики. Узость рынка в условиях ожидаемой низкой торговой активности из-за праздников может сказаться на разнонаправленных движениях курса при отсутствии направленного тренда. Мы ожидаем движение в районе 73-74 руб./$1 при постепенном усилении тенденции к укреплению рубля", - отмечает начальник аналитического отдела ИК "Русс-Инвест" Дмитрий Беденков.

"Следующая неделя, традиционно, в связи с праздниками пройдет без каких-либо серьезных изменений или потрясений на рынках. Нефть вторую неделю торгуется выше $50 за баррель топлива марки Brent. Это добавляет оптимизма российской валюте. Положительную динамику рублю могут придать также завершающие налоговые выплаты в конце года и продажа валюты регулятором", - подчеркивает операционный директор казначейства УБРиР Владимир Зотов.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов слегка понизились в пятницу, в то время как ставки на рынке среднесрочных (3-6 месяцев) МБК немного подросли по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок, а также ставка на срок 1 месяц уменьшились на 1 базисный пункт б.п. - до 4,48, 4,53% и 4,72% годовых соответственно. Ставка на срок 3 месяца повысилась на 1 б.п. - до 4,93%, ставка на срок 6 месяцев увеличилась на 2 б.п. - до 4,91% годовых.