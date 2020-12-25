Тенденция к укреплению рубля до конца 2020 года будет постепенно усиливаться - "Русс-Инвест"

Тенденция к укреплению рубля до конца текущего года будет постепенно усиливаться, говорится в комментарии начальника аналитического отдела "Русс-Инвест" Дмитрия Беденкова.

"Курс доллара на текущей неделе демонстрировал повышенную волатильность. Движение курса в первые дни недели превысило 2,5 руб. или почти 3,5%. В последние несколько дней наблюдается столь же стремительное укрепление рубля. Отчасти это обусловлено высокой волатильностью цен на нефть, которая проваливалась на 3 долл. по смеси Brent или почти на 4%. На следующей укороченной торговой неделе стоит ожидать сохранения высокой динамики. Узость рынка в условиях ожидаемой низкой торговой активности из-за праздников может сказаться на разнонаправленных движениях курса при отсутствии направленного тренда. Мы ожидаем движение в районе 73-74 руб. за долл. при постепенном усилении тенденции к укреплению рубля", - отмечает эксперт инвесткомпании.

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