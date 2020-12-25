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25 декабря 2020 года 14:23
Тенденция к укреплению рубля до конца 2020 года будет постепенно усиливаться - "Русс-Инвест"
Тенденция к укреплению рубля до конца текущего года будет постепенно усиливаться, говорится в комментарии начальника аналитического отдела "Русс-Инвест" Дмитрия Беденкова. "Курс доллара на текущей неделе демонстрировал повышенную волатильность. Движение курса в первые дни недели превысило 2,5 руб. или почти 3,5%. В последние несколько дней наблюдается столь же стремительное укрепление рубля. Отчасти это обусловлено высокой волатильностью цен на нефть, которая проваливалась на 3 долл. по смеси Brent или почти на 4%. На следующей укороченной торговой неделе стоит ожидать сохранения высокой динамики. Узость рынка в условиях ожидаемой низкой торговой активности из-за праздников может сказаться на разнонаправленных движениях курса при отсутствии направленного тренда. Мы ожидаем движение в районе 73-74 руб. за долл. при постепенном усилении тенденции к укреплению рубля", - отмечает эксперт инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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Рубль днем развернулся вниз к доллару и евро в условиях приближающегося завершения налогового периода декабря
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.25 декабря 2020 года 12:26
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.25 декабря 2020 года 11:40
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.25 декабря 2020 года 10:52
Рубль немного повышается к доллару и евро на старте торгов в праздничный выходной день на западных рынках
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.25 декабря 2020 года 10:24
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.25 декабря 2020 года 09:54
Москва. 25 декабря. Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне пониженной активности торгов из-за отсутствия иностранных инвесторов и внешних сигналов в связи с празднованием католического Рождества, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
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