Курс рубля на следующей неделе, скорее всего, составит 73 -74 руб./$1 и 89 - 90 руб./EUR1 - УБРиР

Курс рубля на следующей неделе, скорее всего, составит 73 -74 руб./$1 и 89 - 90 руб./EUR1, сообщается в комментарии операционного директора казначейства Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимира Зотова.

"После подъема накануне (цена на доллар достигла отметки в 76 руб./долл.), курс американской валюты немного снизился. По нашим ожиданиям, на этой и следующей неделе доллар не должен выйти из коридора в 73-74 руб./долл.). Следующая неделя, традиционно, в связи с праздниками пройдет без каких-либо серьезных изменений или потрясений на рынках. Нефть вторую неделю торгуется выше 50 долларов за баррель топлива марки Brent. Это добавляет оптимизма российской валюте. Положительную динамику рублю могут придать также налоговые выплаты в конце года и продажа валюты регулятором", - отмечает Зотов.

Ситуация на рынках в начале 2021 года, по мнению эксперта банка, будет зависеть от антиковидных мер в разных странах, цен на топливо и информационного фона вокруг вируса и вакцины.

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