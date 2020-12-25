Рынок акций РФ утром консолидируется, просел "Газпром", продолжил ралли "Мечел"

Москва. 25 декабря. Рынок акций РФ утром в пятницу консолидируется при смешанной динамике цен blue chips в рамках выборочной фиксации прибыли игроками, хотя конъюнктура внешних рынков улучшилась в католический Рождественский сочельник; сохраняется давление в бумагах "Газпрома" из-за санкционных рисков в отношении "Северного потока 2", продолжили ралли бумаги "Мечела" в отсутствие новостей.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3234,4 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1383,23 пункта (+0,4%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 1%.

Доллар просел до 73,66 рубля (-0,24 рубля).

Подорожали акции "Мечела" (+6%, до 83,45 рубля - максимум с марта), "ММК" (MOEX: MAGN) (+2,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,5%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,3%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+0,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,2%).

Подешевели акции "Газпрома" (-0,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,4%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,1%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,2%).

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, в пятницу стоит ожидать нейтральных торгов в течение дня из-за крайне незначительных объемов операций по причине празднования католического Рождества в Европе и в США. История с Brexit добавляет оптимизма, но этот фактор носит краткосрочный характер.

Как отмечает главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, в пятницу инвесторы сконцентрируются на акциях "второго эшелона".

Западные рынки закрыты по случаю празднования католического рождества, рынок акций РФ торгует без внешних ориентиров. В таких условиях можно ожидать нейтральной динамики "голубых фишек" и смещения спроса в сторону "второго эшелона", где по отдельным бумагам могут быть сильные движения, как наблюдалось накануне. Так, в четверг взлетели на 16% акции "Мечела" без всяких информационных поводов, выросли и бумаги его "дочек". Такое аномальное и безосновательное движение в том же "Мечеле" наблюдалось неоднократно. Что "выстрелит" в пятницу - остается только гадать, смотреть за котировками и пытаться спекулятивно присоединится к движению.

Снизился "Газпром" (MOEX: GAZP), однако инвесторы не очень верят в возможность США анонсируемыми жесткими санкциями сорвать достройку "Северного потока 2". Главной мировой новостью четверга стало подписание главного соглашения между Евросоюзом и Великобританией в рамках Brexit. Стороны будут осуществлять взаимную торговлю без всяких ограничений, что позитивно, прежде всего, для Туманного Альбиона. Но реакция рынка на это была очень слабой, практически незаметной, хотя ранее трудности с подписанием соглашения неоднократно были поводами для коррекций. Возможно успешный "развод" ЕС и Великобритании рынки отыграют после возвращения с рождественских выходных, считает аналитик.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, внешний фон в пятницу нейтрально праздничный. Российский рынок акций будет торговаться весь день в одиночестве, что предполагает низкую активность. Впрочем, еще до католического Рождества был создан вполне позитивный фон для покупки риска. Великобритания и Евросоюз провели год переговоров, чтобы, по сути, оставить все, как есть, а все важные противоречия отложить на годы. В любом случае, для рынков это позитив. Президент США Дональд Трамп пока не подписал пакет экономической помощи и бюджет до конца фискального года, поскольку предпочел отправиться играть в гольф. От российского рынка ожидается консолидация. В корпоративном плане стоит помнить, что акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) торгуются последний день с дивидендами 5 рублей, НЛМК - с дивидендами 6,43 рублей на бумагу.

Появление в СМИ информации о спешной подготовке новых санкций США против "Северного потока 2" вновь ухудшает ожидания по акциям "Газпрома". Впрочем, если предыдущие санкции вызвали недовольство Германии, то новые могут еще больше ухудшить отношения Вашингтона и Берлина.

Европа и Америка в Рождество не торгуют. Также не работают рынки в Сингапуре, Гонконге, Австралии и Новой Зеландии. Торги нефтяными контрактами в пятницу не осуществляются даже в электронной форме, отмечает Кочетков.

В США в четверг индексы акций прибавили 0,2-0,4%, в пятницу биржи будут закрыты. С начала недели Dow Jones прибавил 0,1%, S&P 500 - 0,2%, Nasdaq Composite - 0,4%.

В центре внимания трейдеров остаются переговоры относительно нового пакета мер поддержки экономики США. Его принятие остается под вопросом после того, как американский президент Дональд Трамп потребовал от Конгресса увеличить прямые выплаты гражданам в рамках антикризисной программы.

Демократы встали на сторону Трампа, поддержав идею об увеличении выплат большинству американцев до $2000, однако республиканцы выступили против этого.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси в четверг пыталась договориться с республиканцами об увеличении выплат гражданам с $600 до $2000 в рамках нового пакета мер, однако переговоры оказались безрезультатными, пишет газета Financial Times.

Демократы, контролирующие Палату представителей, проведут голосование по этому вопросу в понедельник, 28 декабря. В четверг голосование было заблокировано лидерами республиканцев.

Тем временем, в США стартовала вакцинация от COVID-19. Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США сообщил, что уже более 1 млн жителей страны вакцинированы от COVID-19. Цель правительства - вакцинировать 20 млн человек до конца текущего года.

ЕС и Великобритании удалось выработать соглашение о будущих отношениях после Brexit, заявила в четверг на пресс-конференции глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Парламент Великобритании 30 декабря проголосует по законопроекту о соглашении о будущих отношениях с Евросоюзом, сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон.

В пятницу в Азии на работающих биржах преобладала позитивная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 просел всего на 0,04%, китайский индекс Shanghai Composite вырос на 1%), в то время как биржи Гонконга, Южной Кореи и Австралии закрыты в связи с католическим Рождеством, также не работает Европа.

Розничные продажи в Японии в ноябре выросли на 0,7% в годовом выражении при прогнозах роста на 1,7% после подъема в октябре на 6,4% - рост замедлился на фоне нового витка заболеваемости COVID-19 в стране, сообщает Trading Economics.

На нефтяном рынке торги накануне завершились умеренным ростом цен на фоне новостей о Brexit; стоимость Brent закрепилась выше $51 за баррель и на $0,45 превысила уровень, отмечавшийся при закрытии основных торгов рынка акций РФ в четверг. Стоимость февральских фьючерсов на Brent составила $51,3 за баррель (+0,2%), февральская цена WTI - $48,3 за баррель (+0,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:00 МСК составил около 5 млрд рублей.