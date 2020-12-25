Рубль в пятницу, вероятно, будет торговаться около уровня 74 руб./$1 - BCS Express

Рубль в пятницу, вероятно, будет торговаться около уровня 74 руб./$1, говорится в комментарии аналитика BCS Express Михаила Зельцера.

"Российский рубль продолжил отыгрывать потери начала недели. За два последних дня почти выкуплен провал понедельника-вторника. Отскок из области 72,5 к 76 руб./$1 видится завершенным. Фундаментально обоснованный курс рубля находится ниже текущих значений. Эмоциональный уход инвесторов из рублевых активов был вызван накалом геополитической конфронтации и угрозами санкций, однако, как показывает исторический опыт, инвесторы со временем адаптируются. В в качестве ориентира укрепления от 76 рассматривалась граница 74,5 руб./$1. Накануне наблюдали падение пары USD/RUB под 74, а евро ослаб к 90", - отмечает Зельцер.

По мнению эксперта инвесткомпании, в пятницу торги на валютной секции могут пройти без явной инициативы сторон, доллар будет курсировать в области 74 руб., а направленное ценовое движение перенесется на следующую неделю. При этом техническая картина находится на стороне рубля.

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