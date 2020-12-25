Идея дня: портфель из акций Сhevron, Merck, JP Morgan и Boeing может обогнать рынок в 2021 году - "ВТБ Мои Инвестиции"

Портфель из акций Сhevron, Merck & Co., JP Morgan и Boeing может обогнать рынок в 2021 году, отмечается в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции".

"Инвесторы психологически склонны избавляться от слабых бумаг перед Новым Годом, оставляя всё плохое в старом году. Это приводит к порой нерациональной продаже убыточных акций. Проверенной торговой стратегией является покупка в декабре акций-аутсайдеров из состава индекса Dow Jones и удержание их в портфеле в следующие 12 месяцев. Худшую динамику в 2020 г показывают Boeing, Walgreens, Chevron, Intel, Merck, JP Morgan, Amgen", - отмечают эксперты инвестбанка.

Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" предпочитают Сhevron, Merck и JP Morgan и чуть меньше Boeing. "Этот портфель из 4 акций обеспечивает достаточно хорошую диверсификацию, обеспечивает участие в нескольких секторах, которые нам нравятся, и может обогнать рынок в 2021 году", - подчеркивают эксперты.

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