Фондовый рынок США вырос в преддверии рождественских праздников. Фондовые индексы Японии и Китая меняются разнонаправленно в пятницу

Американские фондовые индексы выросли в четверг, завершив незначительным подъемом короткую неделю перед Рождеством.

В пятницу биржи США закрыты.

С начала недели Dow Jones прибавил 0,1%, S&P 500 - 0,2%, Nasdaq Composite - 0,4%.

В центре внимания трейдеров остаются переговоры относительно нового пакета мер поддержки экономики США. Его принятие остается под вопросом после того, как американский президент Дональд Трамп потребовал от Конгресса увеличить прямые выплаты гражданам в рамках антикризисной программы.

Демократы встали на сторону Трампа, поддержав идею об увеличении выплат большинству американцев до $2000, однако республиканцы выступили против этого.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси в четверг пыталась договориться с республиканцами об увеличении выплат гражданам с $600 до $2000 в рамках нового пакета мер, однако переговоры оказались безрезультатными, пишет газета Financial Times.

Демократы, контролирующие Палату представителей, проведут голосование по этому вопросу в понедельник, 28 декабря. В четверг голосование было заблокировано лидерами республиканцев.

"Палата представителей и демократы в Сенате настойчиво выступали за более крупные выплаты американцам, тогда как республиканцы настойчиво отклоняли эту идею, - заявила Пелоси. - Это было как в период переговоров, когда они говорили, что сумма не должна превышать $600, так и сейчас".

Тем временем, вакцинация от COVID-19 стартовала в США. Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США сообщил, что уже более 1 млн жителей страны вакцинированы от COVID-19. Цель правительства - вакцинировать 20 млн человек до конца текущего года.

Цена акций Alibaba Group Holding Ltd. (SPB: BABA) рухнула на 13% на информации о том, что китайский антимонопольный регулятор начал расследование в отношении онлайн-ритейлера. Кроме того, стало известно, что Народный банк Китая и еще три органа государственного финансового контроля намерены в течение ближайших нескольких дней провести переговоры с представителями Ant Group, контролируемой Alibaba.

Акции Nikola Corp. подешевели в четверг на 8,5%. Накануне они упали в цене на 10,7% на сообщении об отмене заказа Republic Services (SPB: RSG), занимающейся сбором и утилизацией отходов, на 2500 электрогрузовиков Nikola. По информации The Wall Street Journal, Nikola было необходимо разработать совершенно новую модель грузовика в рамках этого партнерства.

Котировки бумаг Square Inc. (SPB: SQ) снизились на 1%. Платежная компания, возглавляемая генеральным директором Twitter Inc. (SPB: TWTR) Джеком Дорси, вступила в переговоры о приобретении музыкального сервиса Tidal, владельцем которого является известный американский рэпер Jay-Z, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в четверг поднялся на 70,04 пункта (0,23%) и составил 30199,87 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 13,05 пункта (0,35%) - до 3703,06 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 33,62 пункта (0,26%) и составил 12804,73 пункта.

Рынки акций Японии и Китая не демонстрируют единой динамики на торгах в пятницу, в то время как биржи Гонконга, Южной Кореи и Австралии закрыты в связи с католическим Рождеством.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:06 МСК опустился на 0,03%.

Некоторые трейдеры фиксируют прибыль после недавнего роста рынка из-за опасений по поводу нового пакета стимулирующих мер в США, пишет Trading Economics.

Принятие нового пакета мер поддержки экономики в США остается под вопросом после того, как американский президент Дональд Трамп потребовал от Конгресса увеличить прямые выплаты гражданам в рамках антикризисной программы.

Демократы встали на сторону Трампа, поддержав идею об увеличении выплат большинству американцев до $2000, однако республиканцы выступили против этого.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси в четверг пыталась договориться с республиканцами об увеличении выплат гражданам с $600 до $2000 в рамках нового пакета мер, однако переговоры оказались безрезультатными, пишет газета Financial Times.

Демократы, контролирующие Палату представителей, проведут голосование по этому вопросу в понедельник, 28 декабря. В четверг голосование было заблокировано лидерами республиканцев.

Розничные продажи в Японии в ноябре 2020 года выросли на 0,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года, свидетельствуют официальные данные.

Рост существенно замедлился по сравнению с октябрем (6,4%) на фоне нового витка заболеваемости COVID-19 в стране.

Эксперты в среднем ожидали повышения розничных продаж в прошлом месяце на 1,7%, сообщает Trading Economics.

Безработица в Японии в ноябре снизилась до минимальных с июня 2,9% с 3,1% в октябре. Количество безработных снизилось на 160 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем - до 1,98 млн человек, количество занятых увеличилось на 430 тыс., до 67,01 млн человек.

Еще один индикатор рынка труда показал, что на 100 соискателей в прошлом месяце приходилось 106 открытых вакансий - это максимум за 4 месяца.

В ноябре 2019 года безработица в Японии составляла 2,2%.

В число лидеров падения входят акции автопроизводителя Hino Motors (-3,9%), инвестиционно-технологической SoftBank Group (-3,6%) и производителя металлов Pacific Metals Co. (-2,4%).

Бумаги производителя потребительской электроники Sony дешевеют на 1,1%

В то же время цена акций автопроизводителя Toyota Motor Corp. увеличивается на 0,3%, бумаги крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing растут на 0,6%, производителя полупроводников Advantest Corp. - на 1,1%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:18 МСК вырос на 0,8%.

Народный банк Китая (НБК, ЦБ страны) в пятницу предоставил банкам 40 млрд юаней (около $6,13 млрд) в рамках операций обратного РЕПО.

Процентная ставка по семидневным операциям составила 2,2% годовых, говорится в сообщении китайского ЦБ.

Целью этого шага является обеспечение достаточной ликвидности в банковской системе.

Наиболее существенно в Китае подорожали акции транспортно-логистической компании Ningbo Marine Co. (+10,1%) и электроэнергетической Top Energy Co. Ltd. Shanxi (+10,1%).