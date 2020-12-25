Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики - Интерфакс-ЦЭА

Москва. 25 декабря. Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне пониженной активности торгов из-за отсутствия иностранных инвесторов и внешних сигналов в связи с празднованием католического Рождества, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы выросли в четверг, завершив незначительным подъемом короткую неделю перед Рождеством. В пятницу биржи США закрыты. В центре внимания трейдеров остаются переговоры относительно нового пакета мер поддержки экономики США. Его принятие остается под вопросом после того, как американский президент Дональд Трамп потребовал от Конгресса увеличить прямые выплаты гражданам в рамках антикризисной программы. Демократы встали на сторону Трампа, поддержав идею об увеличении выплат большинству американцев до $2000, однако республиканцы выступили против этого.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси в четверг пыталась договориться с республиканцами об увеличении выплат гражданам с $600 до $2000 в рамках нового пакета мер, однако переговоры оказались безрезультатными, пишет газета Financial Times. Демократы, контролирующие Палату представителей, проведут голосование по этому вопросу в понедельник, 28 декабря. В четверг голосование было заблокировано лидерами республиканцев. "Палата представителей и демократы в Сенате настойчиво выступали за более крупные выплаты американцам, тогда как республиканцы настойчиво отклоняли эту идею, - заявила Пелоси. - Это было как в период переговоров, когда они говорили, что сумма не должна превышать $600, так и сейчас".

Рынки акций Японии и Китая не демонстрируют единой динамики на торгах в пятницу, в то время как биржи Гонконга, Южной Кореи и Австралии закрыты в связи с католическим Рождеством. Японский индекс Nikkei 225 практически не изменился по итогам торгов 25 декабря. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:18 МСК вырос на 0,8%. Народный банк Китая (НБК, ЦБ страны) в пятницу предоставил банкам 40 млрд юаней (около $6,13 млрд) в рамках операций обратного РЕПО. Процентная ставка по семидневным операциям составила 2,2% годовых, говорится в сообщении китайского ЦБ. Целью этого шага является обеспечение достаточной ликвидности в банковской системе.

В свою очередь цены на нефть смогли выйти в небольшой плюс по итогам торгов четверга после того, как стало известно, что Великобритания и ЕС согласовали будущее своих отношений после Brexit. Стоимость февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures 24 декабря составила $51,3 за баррель, что на 0,2% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на февраль на торгах Нью-йоркской товарной биржи составила $48,3 за баррель, что на 0,37% выше уровня предыдущих торгов.

Великобритания и Евросоюз в четверг завершили согласование текста соглашения по поводу будущих отношений сторон после Brexit. Великобритания в рамках соглашения по дальнейшим отношениям с ЕС после Brexit вернула себе контроль над границей, торговлей, судебной системой и рыболовными водами, заявляет Даунинг-стрит. В документе подчеркивается, что Лондон и Брюссель "подписали первое торговое соглашение, основанное на нулевых пошлинах и нулевых квотах".

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг снизилась в 1,2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем, но все равно осталась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 16,688 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,72 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 24 декабря снизился всего на 0,02% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 110,79 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,001%, поднявшись до 718,7 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "ГТЛК-001Р-17" (+0,89%), "Транснефть-001Р-13" (+0,48%) и "Газпромбанк-001Р-13Р" (+0,28%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-001P-16R" (-0,5%), "РЖД-001P-05R" (-0,44%) и "Уралкалий ПБО-06-Р" (-0,4%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что подрядчик "Газпрома" (MOEX: GAZP) - "Газстройпром" (эмитент облигаций ООО "ГСП-Финанс", 100%-ное дочернее общество АО "Газстройпром") полностью разместил 3-летние облигации 1-й серии объемом 5 млрд рублей. Сбор заявок прошел декабря. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 6,85% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 7,03% годовых. Купоны квартальные.

ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ") полностью разместило выпуск облигаций серии БО-001P-06 объемом 45,7 млрд рублей с погашением в мае 2051 года. Кроме того, 23 декабря ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" провело сбор заявок на облигации серии БО-001P-05 объемом 49,09 млрд рублей. Ставка 1-го купона ипотечных облигаций серии БО-001P-05 была установлена на уровне 6,4% годовых. Дата погашения выпуска - 28 марта 2051 года. Техразмещение запланировано на 25 декабря. Облигации будут размещены в рамках программы облигаций эмитента серии 001Р объемом до 7 трлн рублей.

ОАО "Асфальтобетонный завод N1" ("АБЗ-1") установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 2 млрд рублей на уровне 12% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 12,55% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: по 16,5% от номинала будет погашено в даты выплат 7-11-го купонов и 17,5% от номинала - в дату окончания 12-го купонного периода. Купоны квартальные. Техразмещение запланировано на 28 декабря. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 001P объемом до 10 млрд рублей. Программа бессрочная, облигации в рамках программы могут размещаться на срок до 5 лет.

АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-инвест" установило ставку 1-го купона 3-летних "зеленых" облигаций серии 002Р-02 объемом до 500 млн рублей на уровне 10% годовых. Сбор заявок на выпуск проходил с 12:00 МСК 22 декабря до 15:00 МСК 24 декабря. Техразмещение выпуска запланировано на 28 декабря. Облигации будут размещаться в рамках программы 002Р объемом до 15 млрд рублей. Максимальный срок погашения облигаций, размещаемых в рамках бессрочной программы, составит 67 лет (24 тыс. 388 дней).

ПАО "ОГК-2" (MOEX: OGKB) установило ставку 1-го купона облигации серии 003Р-01 номинальным объемом 27,043 млрд рублей со сроком обращения чуть более 2 лет на уровне 4,25% годовых. Сбор заявок прошел 24 декабря. Размещение проходит по цене не менее 100% от номинала. Техразмещение выпуска предварительно запланировано на 29 декабря. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) 22 декабря зарегистрировала программу биржевых облигаций ПАО "ОГК-2" серии 003Р объемом до 27,043 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 819 дней.

АО "ДОМ.РФ" установило ставку 31-го купона облигаций серии А25 в размере 4,75% годовых и 41-го купона бондов серии А18 также в размере 4,75% годовых. Эмитент разместил облигации с госгарантией серии А25 на 6 млрд рублей в апреле 2013 года. По облигациям выплачиваются квартальные купоны. Ставка текущего купона - 0,05% годовых. Бонды погашаются частями: 20% от номинала погашается 1 октября 2023 года, 30% от номинала - 1 октября 2024 года, 50% от номинала - 1 октября 2026 года. Облигации серии А18 объемом 7 млрд рублей были размещены в апреле 2011 года на 12 лет. Бонды погашаются частями. Бумаги имеют 50 квартальных купонов. Ставка текущего купона - 0,05% годовых.

ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) установило ставку 13-14-го купонов облигаций серии 001Р-07 в размере 5% годовых. Эмитент завершил размещение 15-летних облигаций серии 001Р-07 объемом 10 млрд рублей в январе 2018 года. Ставка 1-го купона была установлена в размере 8,5% годовых. Ставка 2-20-го купонов рассчитывается, исходя из ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 10-й рабочий день, предшествующий дате начала каждого нечетного купонного периода, плюс маржа, равная 0,75 процентного пункта. Ставка каждого четного купонного периода равна ставке предшествующего нечетного купонного периода. Бонды имеют квартальные купоны, предусмотрена 5-летняя оферта.

АКБ "Держава" установил ставку 31-34-го купонов бондов серии БО-01 на уровне 6% годовых. Банк в июле 2013 года разместил 10-летние облигации серии БО-01 объемом 1 млрд рублей. В феврале 2015 года банк провел размещение допвыпуска на 1 млрд рублей. Таким образом, в настоящее время объем выпуска составляет 2 млрд рублей. По выпуску предусмотрена выплата 40 квартальных купонов.

ПАО "Трансфин-М" (MOEX: TRFM) выставило оферты по приобретению облигаций серий 002Р-01 и 002Р-02. Период предъявления бумаг к выкупу - с 9:30 МСК 12 января 2021 года до 17:30 МСК 18 января 2021 года. Дата приобретения - 19 января 2021 года. Количество выкупаемых бумаг серии 002Р-01 - до 1 млн 19 тыс. 243 штук, серии 002Р-02 - до 86 тыс. 301 штук. Цена приобретения - 100% от номинальной стоимости. Ранее компания уже выставляла несколько оферт на приобретение облигаций серий 002Р-01 и 002Р-02. Ближайшая запланирована на 30 декабря. Кроме того, компания 25 декабря досрочно погасит выкупленные ранее в рамках оферты облигации 002Р-01 серии в количестве 511 тыс. 163 штук и серии 002Р-02 в количестве 43 тыс. 281 штук.

ПАО "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) приняло решение досрочно погасить облигации 24-й серии объемом 10 млрд рублей. Погашение состоится 15 января, в дату окончания 16-го купонного периода. На эту дату по выпуску была запланирована оферта. "ФСК ЕЭС" разместила облигации 24-й серии объемом 10 млрд рублей в январе 2013 года. Срок обращения облигаций - 15 лет. Ставка 1-14-го купонов установлена в размере 8% годовых. Ставка текущего купона - 5% годовых. Бумаги имеют полугодовые купоны.