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24 декабря 2020 года 19:45

Рубль вечером ускорил рост к доллару и евро на "тонком" рынке в связи с рождественскими праздниками

Москва. 24 декабря. Доллар и евро усилили темпы снижения на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль ускорил рост к бивалютной корзине в условиях "тонкого" рынка перед рождественскими праздниками.

Курс доллара США составил 74,02 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 1,06 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 90,17 руб./EUR1, подешевев на 1,32 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,17 рубля - до 81,29 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль усилил темпы роста к доллару и евро на вечерних торгах в условиях "тонкого" рынка перед рождественскими праздниками в западных странах. Биржи Германии и Италии закрыты в четверг связи с Рождественским сочельником, у остальных европейских площадок, а также бирж США укороченный рабочий день. В пятницу будут закрыты все европейские и американские биржи, в четверг биржи США работают до 21:00 МСК.

Дополнительный позитив в рисковые активы привнесло сообщение, что Великобритания и Евросоюз в четверг завершили согласование текста соглашения по поводу будущих отношений сторон после Brexit. Великобритания в рамках соглашения по дальнейшим отношениям с ЕС после Brexit вернула себе контроль над границей, торговлей, судебной системой и рыболовными водами, заявляет Даунинг-стрит.

В документе подчеркивается, что Лондон и Брюссель "подписали первое торговое соглашение, основанное на нулевых пошлинах и нулевых квотах".

Тем временем, в Великобритании обнаружен еще один новый штамм коронавируса COVID-19, который был занесен в страну из ЮАР. Об этом в среду заявил британский министр здравоохранения Мэтт Хэнкок. Ранее сообщалось, что, по информации британского здравоохранения, новый штамм вируса, обнаруженный на юго-востоке Англии еще в сентябре, на 70% более заразный, чем другие разновидности COVID-19. Однако пока нет свидетельств того, что он более смертоносный.

Китай решил приостановить авиасообщение с Великобританией из-за нового, "британского", штамма коронавируса, сообщил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Инвесторы внимательно следят за темпами вакцинации от коронавируса в США. Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США сообщил, что уже более 1 млн жителей страны вакцинированы от COVID-19. Цель правительства - вакцинировать 20 млн человек до конца текущего года.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник аналитического управления дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) Андрей Кадулин, в последние два дня в отсутствие выраженного новостного фона спрос на риск восстанавливается после коррекции в начале неделе из-за сообщений о выявлении нового штамма коронавируса в Великобритании. "Рубль при этом наверстывает упущенное, так как до этого снижался к доллару сильнее других валют развивающихся стран. Оптимизм на рынках поддерживает прогресс в заключении торговой сделки между Великобританий и ЕС. В пятницу Рождество, поэтому активность на рынках будет крайне низкой. Рубль при поддержке налоговых выплат, вероятно, будет торговаться вблизи 74-74,5 руб./$1", - подчеркивает Кадулин.

"В четверг торги на глобальных валютных рынках проходили при пониженной активности участников из-за предстоящих праздников и раннего закрытия бирж. На валютных площадках развивающихся рынков царили смешанные настроения. В частности, валюты Бразилии и ЮАР снижались к доллару, тогда как турецкая лира, индийская рупия, мексиканский песо и российский рубль укреплялись к американской валюте. Слабел доллар и против корзины основных мировых валют, главным образом, в паре с британским фунтом, укреплявшимся на надеждах по достижению соглашения между Великобританией и EC в рамках Brexit. Рубль к вечеру прибавлял около 1,3% к доллару и почти столько же к евро. В частности, уже при открытии российская валюта смогла оттеснить доллар ниже 75 рублей, а ближе к вечеру пара скорректировалась уже ниже 74,2 руб./$1, обновив минимум с понедельника", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Цены на нефть эталонных марок сократили потери в ходе торгов в четверг после того, как стало известно, что Великобритания и ЕС согласовали будущее своих отношений после Brexit.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК в четверг снизилась на 0,49% - до $50,95 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени уменьшилась на 0,46% - до $47,9 за баррель.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 25 декабря на 61,79 копейки, до 74,8392 руб./$1, и уменьшил курс евро на 63,35 копейки, до 91,3487 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" уменьшился в четверг на 74,63 копейки по отношению к среде и составил 74,5773 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 58,73 копейки и составил 74,5887 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 601,677 млн, из которых $1 млрд 84,942 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 516,735 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" ослаб на 80,34 копейки, до 91,0618 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 78,32 копейки и составил 90,9142 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR771,193 млн, из которых EUR363,458 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR407,735 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов по преимуществу слегка снизились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, которая поднялась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 4,54% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 1 б.п. - до 4,49% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца также уменьшились на 1 б.п. - до 4,73% и 4,92% соответственно, ставка на срок 6 месяцев снизилась на 2 б.п. - до 4,89% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
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