Рынок акций РФ просел на бумагах "Газпрома", "Мечел" взлетел на 16% на рекордных с января оборотах

Москва. 24 декабря. Рынок акций РФ в четверг просел по индексу МосБиржи на фоне укрепления рубля и упавших бумагах "Газпрома" на опасениях санкций США в отношении "Северного потока 2"; внешние биржевые площадки подавали смешанные сигналы в преддверии католического Рождества. Раллировали в отсутствие новостей бумаги "Мечела" и акции его дочернего "Южуралникеля", причем первые вошли в тройку лидеров по биржевым оборотам.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3236,88 пункта (-0,5%), индекс РТС - 1378,33 пункта (+0,9%); динамика цен blue chips на Мосбирже оказалась смешанной в пределах 2,7%.

Доллар упал до 73,98 рубля (-1,1 рубля), золото стоило $1881,7 за унцию (+0,2%).

Подешевели акции "Газпрома" (-2,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,8%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,6%), бумаги "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-1,6%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,7%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,7%), "префы" Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,6%), акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,4%), "Московской Биржи" (MOEX: MOEX) (-0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,1%).

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил на праздничном "селекторе" в четверг, что одним из важных событий уходящего года стало возобновление строительства газопровода "Северный поток 2". На настоящий момент из примерно 2 тыс. 460 км газопровода уложено более 2 тыс. 300 км (то есть 94%).

Санкции против газопровода "Северный поток 2", которые могут быть введены администрацией президента США Дональда Трампа, способны осложнить реализацию проекта, но и Россия, и Европа заинтересованы в его завершении, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг.

Раллировали акции "Мечела" (+16,1%, до 78,7 рубля - пик с марта) при объеме торгов 3,488 млрд рублей - это максимум с начала января и третье место по оборотам на бирже после "Газпрома" и Сбербанка. Подскочили в цене также акции ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (+13%, до 9510 рублей - максимум с июля).

Подорожали акции "ММК" (MOEX: MAGN) (+2,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (+0,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,2%), Сбербанка (+0,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,1%).

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, новая антироссийская риторика со стороны США, в том числе направленная против "Северного потока 2", вызвала умеренное воздействие на рублевые активы. Инвесторы готовы избавляться от них только при реальной угрозе новых санкций, учитывая сложившиеся благоприятные рыночные условия, особенно в сырьевом секторе, создающие повышенный спрос на российские акции, что приводит к притоку иностранной валюты и укреплению рубля.

Некоторые крупные биржи уже в четверг не торговали в связи с предстоящим Рождеством, в пятницу большинство ключевых площадок будет закрыто на праздничный выходной. Завершение сделки между Великобританией и ЕС по их взаимоотношениям после Brexit может стать одним из факторов сохранения оптимизма на глобальных площадках.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции "Мечела" продолжили ралли второй день подряд без видимых фундаментальных причин. В США торги начались повышением трех основных индексов, инвесторов в целом не пугает блокировка Трампом законопроектов по налогово-бюджетному стимулированию и финансированию правительства. Инвесторы уходят на праздники в приподнятом настроении, надеясь на постепенное восстановление как национальной, так и мировой экономики в следующем году.

Британский индекс FTSE вырос в преддверии объявления о соглашении по торговой сделке с ЕС, которое состоялось вечером в четверг, инвесторы не принимали важных решений перед продолжительными выходными. На нефтяном рынке ценам на неделе удалось снять краткосрочную перекупленность, в связи с чем при положении Brent выше поддержки $49,5 за баррель в ближайшие дни вполне можно ожидать их возвращения к росту.

Индексы МосБиржи и РТС в четверг закрепились выше важных краткосрочных уровней 3215 и 1360 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков), что с технической точки зрения указывает на неплохую вероятность возвращения к декабрьским пикам. Как минимум до следующей недели активность на рынке, однако, в связи с праздниками будет пониженной, в связи с чем любые движения также могут быть не столь показательными. Поступление сообщений о возможных американских санкциях до конца года может оказывать понижательное давление на российские активы, но пока угроза не реализовалась, рынок скорее будет готов продолжить рост. Ориентир по индексу МосБиржи на пятницу - 3200-3290 пунктов, считает Кожухова.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, появление в СМИ информации о спешной подготовке новых санкций США против "Северного потока 2" вновь ухудшает ожидания по бумагам концерна. Впрочем, если предыдущие санкции вызвали недовольство Германии, то новые могут еще больше ухудшить отношения Вашингтона и Берлина. "Газпром нефть" планирует инвестиции в 2021 году на уровне 381 млрд рублей, что почти совпадает с объемами текущего года.

Рубль поддерживается налоговым периодом и достаточно высокими ценами на нефть. Кроме того, зимний пиковый туристический период не сможет оказать какое-либо значимое влияние, так как активность в данном направлении крайне низкая из-за повсеместных мер против COVID-19. Закрытие торгового дня ниже 75 руб./$1 вновь возвращает перспективу на движение доллара в сторону 72,0-73,0 руб./$1.

На нефть продолжает влиять история с новым штаммом коронавируса в Великобритании и ряде других европейских стран. Производители заверяют, что их вакцины будут столь же эффективны против нового штамма. В США прививки Pfizer от коронавируса уже получил 1 млн человек, однако реальный эффект от вакцинации будет заметен лишь через 1-2 месяца, а до этого времени карантинные меры могут сохраняться.

Некоторую неуверенность рынкам придает политическая неопределенность в США, где уходящий президент Дональд Трамп наложил вето на оборонный бюджет объемом $740 млрд, назвав его "подарком" для России и Китая. Демократы также предполагают предпринять попытку внести изменение в уже согласованный вариант пакета экономической помощи. Трамп и демократы оказались единодушны по вопросу увеличения прямых выплат американцам с $600 до $2000. Однако республиканское меньшинство в Палате представителей может выступить против. Республиканцы также предлагают разделить финансирование Госдепартамента и программы внешней экономической помощи. На рынке не считают вероятность президентского вето на экономический пакет высокой, так как сам он был одобрен достаточным большинством в Конгрессе, чтобы это вето преодолеть. В пятницу у российского рынка не будет сильных внешних ориентиров, поэтому отечественные трейдеры не склонны к принятию агрессивных решений, считает Кочетков.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, торги в четверг на рынке акций РФ прошли в спокойном режиме, инвесторы "доигрывают фондовый тайм" уходящего года. В пятницу Нью-Йоркская фондовая биржа и Nasdaq будут закрыты на Рождество, ориентиром для игроков станут настроения на Шанхайской и Токийской биржах.

Индекс МосБиржи на дневных графиках находится в зоне "быков" и одновременно в режиме коррекции к ноябрьскому росту. В "плюс" рынку акций РФ можно зачесть то, что за исключением некоторых акций IT-сектора у него нет "пузырей", в отличие от рынка акций США. Если мировые рынки в следующем году будут снижаться из-за новых порций негативных новостей по коронавирусу или из-за кризиса плохих долгов, не отраженных на балансах, то рынок акций РФ будет снижаться медленнее. С другой стороны, российские акции уязвимы перед санкционным давлением и по-прежнему сильно зависят от нефтяных цен, отмечает эксперт.

В четверг в Азии преобладала позитивная динамика индексов за исключением материкового Китая (японский Nikkei 225 вырос на 0,5%, китайский Shanghai Composite просел на 0,6%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,2%), стагнировала Европа (индекс FTSE подрос на 0,1%, CAC 40 просел на 0,1%, Германия не работает), "плюсует" Америка (основные индексы растут на 0,1-0,4%) при слабой активности торгов перед католическим Рождеством.

В Китае негативную реакцию инвесторов вызвала новость о том, что регулирующие органы КНР начали антимонопольное расследование в отношении онлайн-ритейлера Alibaba Group.

ЕС и Великобритании удалось выработать соглашение о будущих отношениях после Brexit, заявила в четверг на пресс-конференции глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Нефть в четверг проседает после роста на статистике Минэнерго США о сокращении запасов сырья в стране, укрепившей надежды инвесторов на восстановление спроса, а также на новостях о потенциальном торговом соглашении между Великобританией и Европейским союзом; цена Brent к 18:50 МСК находилась на $0,2 ниже уровня суточной давности.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent составила $50,85 за баррель (-0,7% и +2,2% в среду), февральская цена WTI - $47,81 за баррель (-0,6% и +2,3% накануне).

Согласно данным Минэнерго США, запасы нефти на прошлой неделе сократились на 0,562 млн баррелей при прогнозах снижения на 2,9-3 млн баррелей, при этом сильнее ожиданий снизились резервы бензина и дистиллятов.

В то же время данные Американского института нефти (API), которые обычно публикуются за день до доклада Минэнерго, показали рост запасов нефти в Штатах на прошлой неделе на 2,7 млн баррелей.

Франция со среды разрешила въезд из Великобритании французских граждан, граждан ЕС и третьих стран, являющихся резидентами Франции, при наличии отрицательного теста на COVID-19.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (+18,1%), ПАО "Коршуновский ГОК" (MOEX: KOGK) (+6,4%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+5,3%), "МРСК Урала" (MOEX: MRKU) (+4,6%), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (MOEX: CHMK) (+4,5%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (+4,3%).

Не изменились в цене акции банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), хотя в четверг стало известно, что наблюдательный совет банка решил не выкупать обыкновенные акции с рынка. Ранее банк отказался от buyback акций и в апреле 2020 года.

Решение отказаться от выкупа акций, наряду с отказом от выплаты дивидендов за 2019 год, банк в апреле объяснил необходимостью иметь дополнительный запас собственного капитала из-за значительного влияния пандемии коронавирусной инфекции на экономическую конъюнктуру. Вместе с тем, позднее банк все же решил выплатить дивиденды. Акционеры кредитной организации в ноябре 2020 года приняли решение выплатить дивиденды за январь-сентябрь 2020 года в размере 3,33 рубля на обыкновенную акцию и 0,11 рубля на привилегированную.

Подешевели после отсечки на бирже дивидендов бумаги "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-4,1%, до 3126 рубля; дивиденды за третий квартал - 123 рубля на акцию), просели акции ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (-5,3%), "Квадры" (MOEX: TGKD) (-3,7%), "Белона" (MOEX: BLNG) (-3,2%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-3,2%), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (-2,1%), АДР Qiwi (MOEX: QIWI) (-2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 50,765 млрд рублей (из них 11,404 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома" и 10,785 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).