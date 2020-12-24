"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Delta air lines с целью $38,01

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Delta air lines inc. с целью $38,01 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-4 недели. Цена входа: $38,01, потенциальная доходность: 10,76%, стоп-приказ: $36,29, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Вполне вероятно, что ближайшая отчетность американской авиакомпании Delta air lines (14 января 2021 года), может преподнести сюрприз. На наш взгляд, высокая внутренняя туристическая активность на это рождество окажет поддержку котировкам компании. С нашей точки зрения, позитив по деловой активности в 1 квартале 2021 года, будет отыгрываться в котировках авиакомпаний авансом", - отмечают аналитики инвесткомпании.

С технической точки зрения, актив торгуется в краткосрочной коррекции после среднесрочного восходящего тренда. "Возможно краткосрочное снижение котировок на низкой праздничной ликвидности. Ставим заявку на покупку на уровень поддержки. При таком входе, при открытии позиции на 11,05% от портфеля, риск по нему составит 0.5%. Коэффициент прибыль/риск - 2,37", - указывают эксперты "Финама".

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