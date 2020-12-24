Котировки золота, возможно, протестируют уровень $1888/унц. - Sber CIB

Котировки золота, возможно, смогут протестировать уровень $1888 за тройскую унцию, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

"Торговая активность в четверг будет низкой. По нашему мнению, британский фунт и евро могут еще больше укрепиться, если о торговом соглашении Великобритании с ЕС будет объявлено официально. На этом фоне золото может протестировать уровень сопротивления на $1888 за унцию; если он будет пробит, котировки могут подняться до $1904 за унцию", - отмечает аналитик Михаил Шейбе.

Тем не менее, предупреждает эксперт, подъем после объявления о сделке, вероятно, будет краткосрочным, так как после этого инвесторы сосредоточатся на неблагоприятных данных по коронавирусу и на возможности ухудшения экономической ситуации в мире в ближайшие недели.

"Соответственно, аналитики Sber CIB по валютному рынку отмечают, что, хотя пара EUR/USD может вырасти до 1,225 в четверг, в конце декабря-начале января евро может отступить до $1,20, что, в свою очередь, приведет к отступлению цен на золото ниже уровня поддержки $1862 за унцию и к формированию следующей поддержки на уровне $1845 за унцию", - пишет Шейбе.

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