Рубль днем дорожает к доллару и евро благодаря налоговому периоду

Москва. 24 декабря. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в четверг днем, рубль в условиях сниженной активности игроков перед католическим Рождеством растет к бивалютной корзине благодаря спросу на рублевую ликвидность в период пика налоговых выплат декабря.

Курс доллара США составил 74,49 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 59 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 90,82 руб./EUR1, подешевев на 67 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 62,6 копейки - до 81,84 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 25 декабря на 61,79 копейки, до 74,8392 руб./$1, и уменьшил курс евро на 63,35 копейки, до 91,3487 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно дорожает к доллару и евро на дневных торгах в условиях роста спроса на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров перед основными налоговыми выплатами месяца, которые должны быть совершены в пятницу, 25 декабря. При этом торги проходят при снижении активности участников перед рождественскими каникулами на западных биржах.

Биржи Германии и Италии закрыты в четверг связи с Рождественским сочельником, у остальных европейских площадок, а также бирж США укороченный рабочий день.

Тем временем, в Великобритании обнаружен еще один новый штамм коронавируса COVID-19, который был занесен в страну из ЮАР. Об этом в среду заявил британский министр здравоохранения Мэтт Хэнкок. Ранее сообщалось, что, по информации британского здравоохранения, новый штамм вируса, обнаруженный на юго-востоке Англии еще в сентябре, на 70% более заразный, чем другие разновидности COVID-19. Однако пока нет свидетельств того, что он более смертоносный.

Китай решил приостановить авиасообщение с Великобританией из-за нового, "британского", штамма коронавируса, сообщил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Цены на нефть эталонных марок начали снижаться в ходе торгов в четверг на опасениях по поводу спроса из-за новостей о новом штамме коронавируса в Великобритании.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в четверг снизилась на 0,57% - до $51,11 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени уменьшилась на 0,67% - до $48,03 за баррель.

Ранее в ходе торгов нефть дорожала на данных о снижении запасов в США на прошлой неделе. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 562 тыс. баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Товарные запасы бензина снизились на 1,12 млн баррелей, дистиллятов - на 2,33 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 3 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 800 тыс. баррелей и падения запасов дистиллятов на 1,5 млн баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали, что данные Минэнерго США покажут снижение запасов нефти на 4,7 млн баррелей.

В то же время данные Американского института нефти (API), которые обычно публикуются за день до доклада Минэнерго, показали рост запасов нефти в Штатах на прошлой неделе на 2,7 млн баррелей.

Аналитики SberCIB Investment Research напоминают, что в четверг торги Brent и WTI прекратятся около 22:00 МСК, в пятницу рынки будут закрыты в связи с Рождеством. В первой половине дня котировки Brent пытались преодолеть уровень сопротивления $51,6 за баррель, и, по словам аналитиков, если им это все же удастся, они могут подняться в диапазон $52,5-53,1 за баррель. "Впрочем, торги Brent, по нашему мнению, скорее всего, будут проходить в пределах $50,6-51,6 за баррель, т.к. мы не видим сильных катализаторов для дальнейшего роста, помимо уже сыгравших свою роль событий среды. Отметим, что если цены опустятся ниже этого коридора, то могут упасть до $49,4 за баррель", - подчеркивают аналитики SberCIB Investment Research.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рубль демонстрирует позитивную динамику благодаря укреплявшейся в первой половине дня нефти и преимущественно оптимистичным настроениям на зарубежных биржах. Тревожными при этом, по ее словам, могут быть возможные сообщения о подготовке очередных антироссийских санкций США. "Во второй половине дня биржи начнут терять внешние ориентиры, так как многие западные площадки закроются в канун Рождества. В целом четверг и пятница при прочих равных могут характеризоваться для российского рынка склонностью к умеренному росту", - отмечает Кожухова.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов по преимуществу слегка снизились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, которая поднялась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 4,54% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 1 б.п. - до 4,49% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца также уменьшились на 1 б.п. - до 4,73% и 4,92% соответственно, ставка на срок 6 месяцев снизилась на 2 б.п. - до 4,89% годовых.