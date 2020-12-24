Котировки золота, вероятно, поднимутся выше $2175/унц. в 2021г - Saxo Bank

Котировки золота, вероятно, смогут подняться выше уровня $2175 за тройскую унцию в 2021 году, говорится в комментарии Saxo Bank.

"Двойной двигатель" растущих рисков инфляции/рефляции вместе с перспективами ослабления доллара снова "подстегнет" золото в 2021 году, считает глава стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле Хансен.

"Учитывая нынешнюю пандемию COVID-19, ситуация с которой пока усугубляется, а не улучшается, существует явная опасность того, что центральные банки будут слишком остро реагировать, придавая "много стимула". Это всего за месяц до того, как начнут ощущаться глобальные последствия разработки вакцины. Такая ситуация может привести к чрезмерной стимуляции рынка, что повысит риск инфляции и "массового бегства" в сырьевые товары в целях защиты. При таком сценарии мы ожидаем, что золото вырастет на 15% до пика 2021 года, превышающего 2175 долларов за тройскую унцию", - пишет эксперт Saxo Bank.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.