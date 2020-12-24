Возможен рост котировок акций М.Видео до 759,60 руб. - "Велес Капитал"

Возможно повышение котировок акций "М.Видео" до уровня 759,60 руб., считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Акции "М.Видео" пытаются восстановиться от локальных минимумов, сохраняя среднесрочный восходящий тренд. Небольшие объемы торгов в последние дни на данный момент говорят об ограниченных силах покупателей, но все же при закреплении выше 720 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика) бумаги могут стремиться в район декабрьского пика 759,60 руб., а далее - к историческому максимуму с перспективой достижения 780 руб. (верхняя граница восходящего канала). Завершение одной-двух сессий ниже 700 руб., однако, предупредит о рисках развития снижения в район 665 руб. и ниже", - отмечает эксперт инвестиционной компании.

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