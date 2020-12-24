Индекс S&P 500 проведет предпраздничные торги в диапазоне 3675-3710 пунктов - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предпраздничные торги в диапазоне 3675-3710 пунктов, отмечается в комментарии "Фридом Финанс".

"Технически S&P 500 склонен к консолидации. Торговая сессия накануне не изменила общую картину. Перед Рождеством и Новым годом волатильность будет угасать. Ближайший уровень поддержки для индекса широкого рынка - 3640 пунктов, а сопротивление располагается на отметке 3720 пунктов. В следующие несколько торговых сессий индекс проведет в этом диапазоне, если не появятся новые значимые драйверы. Индикаторы RSI и MACD продолжают формирование "медвежьей" дивергенции, поэтому риск коррекции сохраняется", - отмечает аналитик инвесткомпании Михаил Степанян.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.