Цена нефти в I квартале 2021г может снизиться до $47/барр. и далее перейти к росту - ITI Capital

Нефть в I квартале 2021 года, скорее всего, подешевеет до $47/барр. и перейдет к росту во II квартале, в результате чего к концу следующего года цена нефти может превысить $60/барр., говорится в аналитическом материале главного инвестиционного стратега ITI Capital Искандера Луцко.

"Эксперты крупнейших мировых банков сходятся во мнении, что в первом квартале нефть подешевеет из-за растущего уровня заболеваемости коронавирусом и ограниченного эффекта вакцинации, - указывает Луцко. - Мы в наших прогнозах также не исключаем снижения котировок до $47/барр. Отскок с локальных минимумов начнется во втором квартале 2021 г., чему будет способствовать активная ваза вакцинации (только в США планируют вакцинировать уже более 100 млн человек) и принятие очередного пакета мер поддержки экономики, предусматривающего расходы на инфраструктуру в США в конце первого квартала, после выборов в штате Джорджии США в середине января. Исход голосования определит принадлежность двух мест в сенате, от которой зависит расстановка политических сил. С высокой долей вероятности у республиканцев и демократов в сенате будет паритет".

Когда вакцина станет широкодоступной в США и Европе на фоне снижение уровня заболеваемости в сочетании с восстановлением спроса на нефть и сокращением запасов, темпы роста экономики в США и Европе вероятно временно превысят свой потенциал, полагает эксперт инвесткомпании. Поскольку больше добывающих мощностей будет использоваться как для удовлетворения растущего потребительского спроса, так и для пополнения запасов, предприятия начнут восстанавливаться, что приведет к увеличению спроса на нефть и газ.

Большинство экспертов считает, что нефтегазовый сектор в следующем году превзойдет сектор цветных металлов. В целом рост сектора базовых металлов в уходящем 2020г оказался максимальным за многие годы ввиду мощного экономического скачка в Китае и странах Юго-Восточной Азии, но такая динамика долго сохраняться не может.

По мнению Луцко, на протяжении всего 2021г на рынке нефти ожидается структурный дефицит, впервые с 2019г, и котировки могут превысить $60/ барр., средняя цена нефть может составить $55/барр.

"После последних шести месяцев, в течение которых капитальные затраты американских нефтедобытчиков оставались на минимуме, добыча сланцевой нефти в США, скорее всего, останется под давлением, а добыча за пределами США, вне ОПЕК+, вырастет лишь на 0,5 млн б/с в следующем году, - прогнозирует эксперт ITI Capital. - Во втором полугодии 2021г стоимость нефти продолжит рост. Ожидается, что к середине 2021г 14% населения Земли, или более 1 млрд человек, пройдут вакцинацию, что достаточно для возврата мобильности населения к докризисному уровню. Однако для окончательного возврата к привычному образу жизни нужно привить хотя бы 60% населения, что станет возможным лишь к концу 2022г (в лучшем случае)".

По мнению Луцко, цены на нефть марки Brent могут достичь пикового уровня в 2022 г. и к середине 2022 г. могут пробить $65/барр., что приведет к завершению ребалансировки на рынке нефти, и многие производители, включая США, перейдут от "поддержания" поставок в 2021г к "наращиванию" поставок, в результате чего они увеличатся на 1 млн б/с в 2022г.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.