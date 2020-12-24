Потенциал роста котировок нефти ограничен уровнем $51-52 за баррель - ПСБ

Потенциал роста котировок нефти ограничен уровнем $51-52 за баррель, так как фундаментально признаков устойчивого роста спроса не наблюдается, говорится в комментарии эксперта Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Крыловой.

"Вопреки ожиданиям цены на нефть Brent в среду выросли. В плюс сыграли неожиданное сокращение запасов и новости о возможной сделке по Brexit, способствующие снижению доллара. Так, по данным Минэнерго США, запасы сырой нефти снизились на 0,5 млн барр., запасы бензина сократились на 1,1 млн барр., запасы дистиллятов - на 2,3 млн барр. В то же время, мы считаем, что уровни $51-52/барр. по Brent - это максимум на текущий момент, так как фундаментально признаков устойчивого роста спроса не наблюдается. Новый штамм коронавируса может ускорить темпы заражения и привести к новым массовым ограничениям. Этот риск сдерживает потенциал для дальнейшего, более сильного роста цен на нефть. В четверг мы ждем Brent ниже - $50-51 /барр.", - отмечает Крылова.

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