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24 декабря 2020 года 10:55
Потенциал роста котировок нефти ограничен уровнем $51-52 за баррель - ПСБ
Потенциал роста котировок нефти ограничен уровнем $51-52 за баррель, так как фундаментально признаков устойчивого роста спроса не наблюдается, говорится в комментарии эксперта Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Крыловой. "Вопреки ожиданиям цены на нефть Brent в среду выросли. В плюс сыграли неожиданное сокращение запасов и новости о возможной сделке по Brexit, способствующие снижению доллара. Так, по данным Минэнерго США, запасы сырой нефти снизились на 0,5 млн барр., запасы бензина сократились на 1,1 млн барр., запасы дистиллятов - на 2,3 млн барр. В то же время, мы считаем, что уровни $51-52/барр. по Brent - это максимум на текущий момент, так как фундаментально признаков устойчивого роста спроса не наблюдается. Новый штамм коронавируса может ускорить темпы заражения и привести к новым массовым ограничениям. Этот риск сдерживает потенциал для дальнейшего, более сильного роста цен на нефть. В четверг мы ждем Brent ниже - $50-51 /барр.", - отмечает Крылова. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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