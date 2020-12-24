Котировки акций компаний металлургического сектора в РФ могут оказаться под давлением - "Алго Капитал"

Котировки акций компаний металлургического сектора на российском рынке могут оказаться под давлением в связи с возможным введением мер по регулированию внутренних цен на металлопродукцию, говорится в комментарии "Алго Капитала".

"В среду на рынке акций РФ продолжались выборочные покупки в бумагах металлургических компаний: "ММК", "Северсталь", "Мечел", "ВСМПО-Ависма". По-видимому, интерес к этим бумагам связан с состоявшимся торможением среднесрочного восходящего тренда во фьючерсах на нефть. Вместе с тем указанный сектор рискует оказаться под давлением на фоне новых инициатив со стороны правительства. Оно озаботилось ростом цен на арматуру на внутреннем рынке, - отмечает старший риск-менеджер Виталий Манжос. - Это связано с тем, что президент РФ обратил внимание на рост стоимости жилья в текущем году. Потенциально возможные меры по регулированию внутренних цен на металлопродукцию явно не пойдут на пользу стоимости акций металлургических предприятий".

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