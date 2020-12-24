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24 декабря 2020 года 10:14
Рост котировок нефти в четверг маловероятен - Sber CIB
Рост котировок нефти марки Brent в четверг маловероятен, предполагаемый диапазон торгов - $50,6-51,6 за баррель, говорится в аналитическом материале Sber CIB. Цена нефти марки Brent подорожала в среду благодаря данным о снижении складских запасов углеводородов в США, соглашению Великобритании с ЕС и перебоями с поставками из Нигерии, отмечают аналитики инвестбанка. Если в четверг утром нефть марки Brent преодолеет отметку $51,6/барр., возможен рост до $52,5-53,1/барр. Аналитики Sber CIB, однако, считают, что нефть, скорее всего, будет торговаться в диапазоне $50,6-51,6/барр., так как отсутствуют катализаторы для дальнейшего роста. Если котировки упадут ниже $50,6/барр., возможно движение в сторону $49,4/барр. Рубль продолжает укрепляться в четверг утром на фоне роста цен на нефть. Также растут евро и фунт в ожидании объявления торгового соглашения Великобритании и ЕС. Если экспортеры будут активно продавать валюту в преддверии уплаты налогов, рубль, по мнению экспертов Sber CIB, может приблизиться к отметке 74 руб./$1. В преддверии Рождества в западных странах торги на рынке едва ли будут активными. Доходность краткосрочных ОФЗ может повыситься в четверг, считают в Sber CIB - её росту, вероятно, поспособствует публикация еженедельных данных, отразивших ускорение инфляции в России. Доходность ОФЗ старше пяти лет, вероятно, не изменится из-за ухода на каникулы иностранных инвесторов, которые занимают значительную долю рынка. Также аналитики Sber CIB ожидают нейтральной динамики российского рынка акций, но возможен и рост ввиду внешнего позитива. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-РЫНКИ-ПРОГНОЗ
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