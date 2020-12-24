Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 74,6-75,9 руб./$1 - "Универ Капитал"

Рубль в краткосрочной перспективе останется в диапазоне 74,6-75,9 руб./$1 и на уровне 91,0-92,0 в паре с европейской валютой, говорится в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова.

"После снижения к мировым валютам российский рубль перешел к укреплению. Внешняя повестка уступила место наступлению налогового периода, когда отмечается повышенный спрос на рублевую ликвидность у компаний-экспортеров. Рост котировок нефти также стал фактором поддержки отечественной валюты. Цены на нефть прибавили на информации о снижении запасов в США (на 562 тыс. баррелей), хотя прогнозировалось, что запасы снизятся на 3 млн баррелей. Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 2,06% и составила 51,11 долларов за баррель. Цена февральских контрактов на нефть марки WTI увеличилась на 2,15% и составила 48,03 долларов за баррель", - отмечает Тузов.

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