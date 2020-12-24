Ключевые события четверга в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут данные ЦБ РФ, Запад готовится к Рождеству:

- ЦБ РФ опубликует данные о доле вложений нерезидентов в ОФЗ;

- В западных странах сокращенный рабочий день накануне Рождества, ожидается низкая активность торгов.

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