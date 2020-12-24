Утренние прогнозы: открытие торгов акциями в четверг пройдет с умеренным повышением

Аналитики полагают, что в четверг торги акциями РФ откроются умеренным ростом, однако затем рынок перейдет в "боковик", оставшись без внешних ориентиров в связи с празднованием католического Рождества.

Промсвязьбанк (Богдан Зварич): "В начале сессии в четверг ожидаем умеренного преобладания покупок в российских акциях, что позволит индексу Мосбиржи закрепиться выше 3250 пунктов и сделать еще один шаг в сторону отметки 3300 пунктов. При этом в ходе сессии ожидаем постепенного перехода российского рынка в боковое движение у достигнутых уровней, которое продлится до конца недели. Инвесторы предпочтут взять паузу в принятии инвестиционных решений до возвращения западных игроков с рождественских каникул. Это приведет к снижению волатильности и объемов торгов на нашем рынке".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением в пределах 0,2-0,5%, в диапазоне 3260-3270 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3250, 3240 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3280, 3300 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет умеренное утреннее улучшение внешнего фона. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации вблизи уровня открытия. Выхода важной иностранной макроэкономической статистики в четверг не ожидается. Кроме того, напоминает он, на рынке акций США состоится раннее закрытие по причине празднования Рождества".

BCS Express (Василий Карпунин): "Индекс Мосбиржи на сложившемся внешнем фоне откроет торговую сессию в четверг, скорее всего, нейтрально. Торговая активность на рынке акций РФ в четверг вновь будет пониженной. Ожидается раннее закрытие на рынках акций в США (21:00 МСК) и Великобритании (15:30 МСК). В пятницу будут полностью закрыты биржи США и основные площадки Европы в связи с празднованием католического Рождества, в этих условиях нашему рынку акций придется ориентироваться на свои внутренние истории или же просто консолидироваться в боковом формате".

" Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Российский рынок акций начнет торговую сессию в четверг, скорее всего, с небольшого роста благодаря повышению американских фьючерсов и цен на нефть. Но уже вечером в четверг наш рынок останется без внешних ориентиров в связи с празднованием католического Рождества. Каких-то собственных идей для сильного движения нет. Скорее всего, в такой ситуации уже после обеда "голубые фишки" лягут в боковик, а вот во "втором эшелоне" по-прежнему можно ожидать сильных движений в отдельных бумагах. К сожалению, спрогнозировать, что и когда "выстрелит" нельзя, но рекомендуем внимательно смотреть за энергетикой".