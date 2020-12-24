24 декабря 2020 года 09:50
Утренние прогнозы: открытие торгов акциями в четверг пройдет с умеренным повышением
Аналитики полагают, что в четверг торги акциями РФ откроются умеренным ростом, однако затем рынок перейдет в "боковик", оставшись без внешних ориентиров в связи с празднованием католического Рождества.
Промсвязьбанк (Богдан Зварич): "В начале сессии в четверг ожидаем умеренного преобладания покупок в российских акциях, что позволит индексу Мосбиржи закрепиться выше 3250 пунктов и сделать еще один шаг в сторону отметки 3300 пунктов. При этом в ходе сессии ожидаем постепенного перехода российского рынка в боковое движение у достигнутых уровней, которое продлится до конца недели. Инвесторы предпочтут взять паузу в принятии инвестиционных решений до возвращения западных игроков с рождественских каникул. Это приведет к снижению волатильности и объемов торгов на нашем рынке".
ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением в пределах 0,2-0,5%, в диапазоне 3260-3270 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3250, 3240 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3280, 3300 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет умеренное утреннее улучшение внешнего фона. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации вблизи уровня открытия. Выхода важной иностранной макроэкономической статистики в четверг не ожидается. Кроме того, напоминает он, на рынке акций США состоится раннее закрытие по причине празднования Рождества".
BCS Express (Василий Карпунин): "Индекс Мосбиржи на сложившемся внешнем фоне откроет торговую сессию в четверг, скорее всего, нейтрально. Торговая активность на рынке акций РФ в четверг вновь будет пониженной. Ожидается раннее закрытие на рынках акций в США (21:00 МСК) и Великобритании (15:30 МСК). В пятницу будут полностью закрыты биржи США и основные площадки Европы в связи с празднованием католического Рождества, в этих условиях нашему рынку акций придется ориентироваться на свои внутренние истории или же просто консолидироваться в боковом формате".
" Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Российский рынок акций начнет торговую сессию в четверг, скорее всего, с небольшого роста благодаря повышению американских фьючерсов и цен на нефть. Но уже вечером в четверг наш рынок останется без внешних ориентиров в связи с празднованием католического Рождества. Каких-то собственных идей для сильного движения нет. Скорее всего, в такой ситуации уже после обеда "голубые фишки" лягут в боковик, а вот во "втором эшелоне" по-прежнему можно ожидать сильных движений в отдельных бумагах. К сожалению, спрогнозировать, что и когда "выстрелит" нельзя, но рекомендуем внимательно смотреть за энергетикой".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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24 декабря 2020 года 10:41
Котировки акций компаний металлургического сектора на российском рынке могут оказаться под давлением в связи с возможным введением мер по регулированию внутренних цен на металлопродукцию, говорится в комментарии "Алго Капитала".
"В среду на рынке акций РФ продолжались выборочные покупки в бумагах... читать дальше
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24 декабря 2020 года 10:33
"ВТБ Мои Инвестиции" рекомендует квалифицированным инвесторам к покупке акции Whitbread, говорится в комментарии инвестбанка.
"Великобритания и ЕС близки к согласованию условий Вrexit. А опасения по поводу нового штамма вируса ослабевают. Квалифицированные инвесторы могут рассмотреть к покупке... читать дальше
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24 декабря 2020 года 10:29
Москва. 24 декабря. Доллар немного снижается, евро, напротив, подрастает на "Московской бирже" в четверг утром, рубль стабилен к бивалютной корзине в ожидании новых стимулов к движению и при сниженной активности игроков перед католическим Рождеством. читать дальше
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24 декабря 2020 года 10:14
Рост котировок нефти марки Brent в четверг маловероятен, предполагаемый диапазон торгов - $50,6-51,6 за баррель, говорится в аналитическом материале Sber CIB.
Цена нефти марки Brent подорожала в среду благодаря данным о снижении складских запасов углеводородов в США, соглашению Великобритании с ЕС... читать дальше
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24 декабря 2020 года 10:12
Рубль в краткосрочной перспективе останется в диапазоне 74,6-75,9 руб./$1 и на уровне 91,0-92,0 в паре с европейской валютой, говорится в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова.
"После снижения к мировым валютам российский рубль перешел к... читать дальше
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24 декабря 2020 года 09:58
алитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире.
Как говорится в обзоре, в фокусе будут данные ЦБ РФ, Запад готовится к Рождеству:
- ЦБ РФ опубликует данные о доле вложений нерезидентов в ОФЗ;
- В западных странах сокращенный рабочий день накануне Рождества, ожидается... читать дальше
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24 декабря 2020 года 09:49
Индекс Мосбиржи сможет закрепиться выше 3250 пунктов в четверг, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Богдан Зварич.
"В начале сессии в четверг ожидаем умеренного преобладания покупок в российских акциях, что позволит индексу Мосбиржи закрепиться выше 3250 пунктов и сделать еще один шаг в... читать дальше
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24 декабря 2020 года 09:42
Индекс Мосбиржи, скорее всего, начнет торги в четверг умеренным повышением в пределах 0,2-0,5%, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал".
"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением в пределах 0,2-0,5%, в диапазоне 3260-3270 пунктов. В качестве ближайших... читать дальше
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24 декабря 2020 года 09:36
Москва. 24 декабря. Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, полагают эксперты. читать дальше
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24 декабря 2020 года 09:33
Возможно продолжение укрепления рубля к доллару в четверг, говорится в комментарии "Алор Брокер".
"Рубль в паре с долларом в среду окреп до уровня 75 руб./$1. В четверг не исключен уход курса ниже этого уровня, который является больше важной психологической отметкой, нежели технической преградой",... читать дальше
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24 декабря 2020 года 09:24
Российский рынок акций начнет торговую сессию в четверг, скорее всего, с небольшого роста благодаря повышению американских фьючерсов и цен на нефть, говорится в комментарии "Алор Брокер".
"Но уже вечером в четверг наш рынок останется без внешних ориентиров в связи с празднованием католического... читать дальше
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24 декабря 2020 года 09:16
Американские фондовые индексы не продемонстрировали единой динамики по итогам торгов в среду. Рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг, в основном, демонстрируют положительную динамику. Цены на нефть растут в ходе торгов в четверг. читать дальше
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24 декабря 2020 года 09:12
Российская валюта, вероятно, останется около уровней 75-76 руб./$1 до конца текущего года, говорится в комментарии BCS Express.
"Курс российского рубля скорректировался в среду в район 75 руб./$1 после подъема до 76 руб./$1. Вблизи этих отметок можно ожидать завершение текущего года. Существенных... читать дальше
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24 декабря 2020 года 09:00
Индекс Мосбиржи на сложившемся внешнем фоне откроет торговую сессию в четверг, скорее всего, нейтрально, говорится в комментарии BCS Express.
Торговая активность на рынке акций РФ в четверг вновь будет пониженной, отмечает эксперт инвесткомпании Василий Карпунин. Ожидается раннее закрытие на... читать дальше
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23 декабря 2020 года 20:00
Москва. 23 декабря. Доллар и евро активно снижаются на "Московской бирже" в среду вечером, рубль заметно растет к бивалютной корзине на фоне уверенно дорожающей нефти и в условиях спроса на рублевую ликвидность при подготовке к пику налоговых выплат декабря. читать дальше
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