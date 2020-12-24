Индекс Мосбиржи сможет закрепиться выше 3250 пунктов в четверг - ПСБ

Индекс Мосбиржи сможет закрепиться выше 3250 пунктов в четверг, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Богдан Зварич.

"В начале сессии в четверг ожидаем умеренного преобладания покупок в российских акциях, что позволит индексу Мосбиржи закрепиться выше 3250 пунктов и сделать еще один шаг в сторону отметки 3300 пунктов, - отмечает Зварич в комментарии банка. - При этом в ходе сессии ожидаем постепенного перехода российского рынка в боковое движение у достигнутых уровней, которое продлится до конца недели. Инвесторы предпочтут взять паузу в принятии инвестиционных решений до возвращения западных игроков с рождественских каникул. Это приведет к снижению волатильности и объемов торгов на нашем рынке".

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