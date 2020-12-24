Индекс Мосбиржи, скорее всего, начнет торги в четверг умеренным повышением - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи, скорее всего, начнет торги в четверг умеренным повышением в пределах 0,2-0,5%, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением в пределах 0,2-0,5%, в диапазоне 3260-3270 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3250, 3240 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3280, 3300 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет умеренное утреннее улучшение внешнего фона. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации вблизи уровня открытия", - прогнозирует старший риск-менеджер Виталий Манжос.

Выхода важной иностранной макроэкономической статистики в четверг не ожидается, отмечает эксперт инвесткомпании. Кроме того, напоминает он, на рынке акций США состоится раннее закрытие по причине празднования Рождества. Поэтому во второй половине дня ключевым внешним ориентиром для участников локальных торгов станет динамика нефтяных фьючерсов.

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