Возможно продолжение укрепления рубля в четверг - "Алор Брокер"

Возможно продолжение укрепления рубля к доллару в четверг, говорится в комментарии "Алор Брокер".

"Рубль в паре с долларом в среду окреп до уровня 75 руб./$1. В четверг не исключен уход курса ниже этого уровня, который является больше важной психологической отметкой, нежели технической преградой", - пишет главный аналитик инвесткомпании Алексей Антонов.

При этом, отмечает эксперт, желание купить валюту в последние дни года будет нарастать, в том числе из-за хеджирования рублевых позиций крупными инвесторами. "Однако на валютном рынке присутствует такой фактор неопределенности, как остаток у Банка России средств от покупки акций Сбербанка и "Аэрофлота" в Фонд национального благосостояния. ЦБ планировал завершить продажу этой валюты до конца нынешнего года, и если остатки большие, то их выход на рынок может сильно укрепить рубль. Но не исключено, что регулятор перенесет остатки на следующий год", - указывает Антонов.

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