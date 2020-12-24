Рынок акций РФ начнет торги в четверг, скорее всего, с небольшого роста - "Алор Брокер"

Российский рынок акций начнет торговую сессию в четверг, скорее всего, с небольшого роста благодаря повышению американских фьючерсов и цен на нефть, говорится в комментарии "Алор Брокер".

"Но уже вечером в четверг наш рынок останется без внешних ориентиров в связи с празднованием католического Рождества. Каких-то собственных идей для сильного движения нет. Скорее всего, в такой ситуации уже после обеда "голубые фишки" лягут в боковик, а вот во "втором эшелоне" по-прежнему можно ожидать сильных движений в отдельных бумагах. К сожалению, спрогнозировать, что и когда "выстрелит" нельзя, но рекомендуем внимательно смотреть за энергетикой", - пишет главный аналитик инвесткомпании Алексей Антонов.

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