Рубль, вероятно, останется около 75-76 руб./$1 до конца текущего года - BCS Express

Российская валюта, вероятно, останется около уровней 75-76 руб./$1 до конца текущего года, говорится в комментарии BCS Express.

"Курс российского рубля скорректировался в среду в район 75 руб./$1 после подъема до 76 руб./$1. Вблизи этих отметок можно ожидать завершение текущего года. Существенных колебаний при прочих равных уже может не быть, волатильность в оставшиеся торговые сессии снизится", - считает эксперт Василий Карпунин.

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