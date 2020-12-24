Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в четверг, скорее всего, нейтрально - BCS Express

Индекс Мосбиржи на сложившемся внешнем фоне откроет торговую сессию в четверг, скорее всего, нейтрально, говорится в комментарии BCS Express.

Торговая активность на рынке акций РФ в четверг вновь будет пониженной, отмечает эксперт инвесткомпании Василий Карпунин. Ожидается раннее закрытие на рынках акций в США (21:00 МСК) и Великобритании (15:30 МСК). На Санкт-Петербургской бирже также предполагается раннее завершение торгов иностранными акциями. На CME торги фьючерсами на индексы будут проходить до 21:15 МСК, фьючерсами на нефть и металлы - до 21:45 МСК.

В пятницу будут полностью закрыты биржи США и основные площадки Европы в связи с празднованием католического Рождества, отмечает Карпунин.

"В этих условиях нашему рынку акций придется ориентироваться на свои внутренние истории или же просто консолидироваться в боковом формате. Без значительных новостей сдвинуть российский рынок с места будет достаточно сложно. Возможны лишь точечные движения, - пишет Карпунин. - По индексу Мосбиржи не выделяем какие-то ближайшие ориентиры".

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