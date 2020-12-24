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24 декабря 2020 года 09:36

Цены рублевых корпоративных бондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 24 декабря. Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы не продемонстрировали единой динамики по итогам торгов в среду на смешанных статданных. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 89 тыс. и достигло 803 тыс. человек, сообщило в среду министерство труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 892 тыс., а не 885 тыс., как сообщалось ранее. Эксперты в среднем ожидали сохранения числа заявок на уровне 885 тыс., сообщает Trading Economics. Продажи новых домов в США в ноябре рухнули на 11% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли страны. Месяцем ранее продажи упали на 5,7%, а не на 0,3%, как было объявлено первоначально. Аналитики в среднем ожидали сокращения продаж новостроек в прошлом месяце на 0,3% с объявленного ранее октябрьского уровня - до 995 тыс.

Индекс потребительского доверия в США в декабре вырос до 80,7 пункта с 76,9 пункта месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Предварительное значение индекса за текущий месяц составляло 81,4 пункта. Эксперты ожидали его пересмотра до 81,3 пункта, сообщает Trading Economics. Аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидали снижения оценки показателя до 81,1 пункта.

Тем временем президент США Дональд Трамп назвал новый пакет бюджетных стимулов "позором" и заявил, что хочет, чтобы Конгресс США внес поправки в законопроект о помощи в период пандемии COVID-19 и увеличил выплаты американцам и малому бизнесу. Конгресс в понедельник принял пакет помощи в период пандемии коронавируса на сумму $900 млрд. Он предусматривает выплаты до $600 для взрослых и детей.

Рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг в основном демонстрируют положительную динамику, при этом активность торгов достаточно низкая в преддверии католического Рождества. Японский индекс Nikkei 225 увеличился на 0,49%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:12 МСК уменьшился на 0,5%, между тем гонконгский Hang Seng прибавил 0,2%. Негативную реакцию инвесторов вызвала новость о том, что регулирующие органы КНР начали антимонопольное расследование против онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding Ltd. (SPB: BABA) Цена акций компании на Гонконгской фондовой бирже упала более чем на 8%, конкурирующей JD.com - на 2,3%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:04 МСК повысился на 1,4%. Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов поднялся на 0,3%.

В свою очередь цены на нефть растут в ходе торгов в четверг на фоне публикации данных об уменьшении запасов в США, которые укрепили надежды инвесторов на восстановление спроса, а также сообщений о потенциальном торговом соглашении между Великобританией и Европейским союзом. Стоимость февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в четверг составила $51,51 за баррель, что на 0,61% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на 2,24% - до $51,20 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $48,37 за баррель, что на 0,52% выше уровня предыдущих торгов. В среду фьючерсы выросли в цене на 2,34% - до $48,12 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 562 тыс. баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Товарные запасы бензина снизились на 1,12 млн баррелей, дистиллятов - на 2,33 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 3 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 800 тыс. баррелей и падения запасов дистиллятов на 1,5 млн баррелей. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали, что данные Минэнерго США покажут снижение запасов нефти на 4,7 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду снизилась в 1,2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем, но все равно осталась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 19,36 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,693 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 23 декабря вырос на 0,1% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 110,81 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,12%, поднявшись до 718,69 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Роснефть-002Р-05" (+0,65%), "Уралкалий ПБО-06-Р" (+0,4%) и "Россельхозбанк БО-05Р" (+0,35%), а в лидерах снижения - облигации "МТС-001P-12" (-0,2%), "РЖД-001P-16R" (-0,12%) и "РЖД-23" (-0,11%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что подрядчик "Газпрома" (MOEX: GAZP) - "Газстройпром" (эмитент облигаций ООО "ГСП-Финанс", 100%-ное дочернее общество АО "Газстройпром") - установил ставку 1-го купона 3-летних облигации 1-й серии объемом 5 млрд рублей на уровне 6,85% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 7,03% годовых. Купоны квартальные. Сбор заявок прошел 22 декабря. Техразмещение выпуска пройдет 24 декабря среди квалифицированных инвесторов по закрытой подписке. Банк России 14 декабря зарегистрировал две серии облигаций ООО "ГСП-Финанс": 1-й серии сроком обращения три года и 2-й серии сроком обращения семь лет и четыре месяца (2645 дней).

ООО "Промомед ДМ" установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей на уровне 9,5% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 23 декабря. Объем размещения в ходе премаркетинга озвучивался как 0,5-1 млрд рублей. Техразмещение выпуска запланировано на 25 декабря. Ранее компания не выходила на долговой рынок.

ПАО "Газпром нефть" (MOEX: SIBN) установило ставку 1-го купона облигаций серии 003P-04R со сроком обращения почти 4 года (1411 дней) объемом 20 млрд рублей на уровне 4,75% годовых. Длительность 1-го купонного периода - 46 дней, 2-16-й купоны квартальные. Ставка 2-16-го купонов будет рассчитываться по формуле: сумма ключевой ставки Банка России по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, и 0,5%. По выпуску предусмотрены колл-опционы в дату окончания каждого купонного периода по цене 100% от номинала. Сбор заявок на выпуск прошел 23 декабря. Техразмещение выпуска запланировано на 25 декабря.

ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) установило ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии БО-001Р-04 с офертой через 3 года объемом 6 млрд рублей на уровне 6,4% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте в размере 6,56% годовых. Сбор заявок прошел 23 декабря. В ходе сбора заявок компания увеличила объем размещения облигаций с 5 до 6 млрд рублей. Техразмещение запланировано на 25 декабря. В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в сентябре. Он разместил облигации на сумму 6,3 млрд рублей по ставке 6,2% годовых на срок 3,5 года.

ГТЛК снизила объем в рамках вторичного размещения облигаций серии БО-07 до не более 1,63 млрд рублей. Первоначально компания планировала разместить до 4 млрд рублей. Ориентир цены размещения - не ниже 100% от номинала. Ориентиру соответствует доходность к оферте через 2 года (23 декабря 2022 года) на уровне 7,07% годовых. Вторичное размещение бондов пройдет 25 декабря, в день исполнения оферты по бондам. ГТЛК разместила 7-й выпуск биржевых бондов объемом 4 млрд рублей в декабре 2015 года. Десятилетние облигации имеют 40 квартальных купонов. Ставка текущего купона до следующей оферты - 6,89% годовых.

ООО "Инвестторгстрой" (Екатеринбург) установило ставку 9-го купона облигаций серии БО-01 в размере 9,25% годовых. Размещение 10-летнего выпуска объемом 1 млрд рублей прошло в октябре 2018 года. Ставка 1-го купона составляет 12,5% годовых, купоны квартальные. Ставки 2-40-го купонов определяются как величина установленной Банком России ключевой ставки (в процентах годовых) по состоянию на 5 рабочий день, предшествующий первому дню очередного купонного периода, плюс маржа, равная 5%.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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