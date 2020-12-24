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24 декабря 2020 года 09:16

Цены на нефть растут

Американские фондовые индексы не продемонстрировали единой динамики по итогам торгов в среду. Рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг, в основном, демонстрируют положительную динамику. Цены на нефть растут в ходе торгов в четверг.

Американские фондовые индексы не продемонстрировали единой динамики по итогам торгов в среду на смешанных статданных.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 89 тыс. и достигло 803 тыс. человек, сообщило в среду министерство труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 892 тыс., а не 885 тыс., как сообщалось ранее. Эксперты в среднем ожидали сохранения числа заявок на уровне 885 тыс., сообщает Trading Economics.

Доходы населения США в ноябре упали на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства торговли страны. При этом расходы американцев сократились на 0,4%. Это стало первым падением показателя за последние семь месяцев. Аналитики в среднем прогнозировали снижение первого показателя на 0,3% и второго - на 0,2%, по данным Trading Economics. Респонденты MarketWatch предполагали уменьшение соответственно на 0,3% и 0,4%.

В то же время продажи новых домов в США в ноябре рухнули на 11% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли страны. Месяцем ранее продажи упали на 5,7%, а не на 0,3%, как было объявлено первоначально. Аналитики в среднем ожидали сокращения продаж новостроек в прошлом месяце на 0,3% с объявленного ранее октябрьского уровня - до 995 тыс., свидетельствуют данные Trading Economics.

Индекс потребительского доверия в США в декабре вырос до 80,7 пункта с 76,9 пункта месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Предварительное значение индекса за текущий месяц составляло 81,4 пункта. Эксперты ожидали его пересмотра до 81,3 пункта, сообщает Trading Economics. Аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидали снижения оценки показателя до 81,1 пункта.

Тем временем президент США Дональд Трамп назвал новый пакет бюджетных стимулов "позором" и заявил, что хочет, чтобы Конгресс США внес поправки в законопроект о помощи в период пандемии COVID-19 и увеличил выплаты американцам и малому бизнесу.

"Требование Трампа пересмотреть законопроект о помощи в условиях COVID-19 и повысить индивидуальные выплаты до $2000 создает значительную неопределенность на ближайшие дни, однако мы сохраняем наш основной прогноз, согласно которому закон, одобренный Конгрессом, вступит в силу", - отметил аналитик Raymond James Эд Миллс, которого цитирует CNBC.

Конгресс в понедельник принял пакет помощи в период пандемии коронавируса на сумму $900 млрд. Он предусматривает выплаты до $600 для взрослых и детей.

Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США сообщил, что уже более 1 млн жителей страны были вакцинированы от коронавируса, пишет CNBC. Цель правительства - вакцинировать 20 млн человек до конца текущего года.

Фондовые индексы США не продемонстрировали единой динамики по итогам торгов во вторник. Индексы Dow Jones и S&P 500 снизились на 0,67% и 0,21% соответственно, в то время как Nasdaq прибавил 0,51% и обновил рекордный максимум.

Акции Palantir Technologies Inc. в среду подорожали на 2,1% после того, как стало известно, что американский поставщик решений для работы с большими данными заключил контракт с Национальной службой здравоохранения Соединенного Королевства (NHS). NHS намерена использовать платформу Palantir Foundry для анализа распространения COVID-19 и определения рисков для отдельных групп населения.

Котировки бумаг Pfizer Inc. (SPB: PFE) повысились на 1,9%. Pfizer и германская BioNTech объявили, что согласились поставить властям США еще 100 млн доз вакцины от коронавируса COVID-19.

Цена акций Merck & Co. (SPB: MRK) увеличилась на 0,4%. Американский производитель лекарств заключил соглашение с правительством США о поставках разработанного компанией препарата от коронавируса на сумму до $356 млн. Соглашение должно позволить Merck завершить разработку препарата и подать заявку на его экстренное применение, а также поставить до 100 тыс. доз до конца июня 2021 года.

Рыночная стоимость Nikola Corp. уменьшилась на 10,7%. Производитель электрических грузовиков сообщил, что Republic Services (SPB: RSG), занимающаяся сбором и утилизацией отходов, отменила заказ на 2500 грузовиков Nikola. Объявление о сделке в августе привело к скачку акций Nikola на 22%. В тот день бумаги компании торговались около $45 за штуку, теперь их стоимость составляет примерно $15.

Индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 114,32 пункта (0,38%) и составил 30129,83 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 2,75 пункта (0,07%) - до 3690,01 пункта.

Nasdaq Composite потерял 36,8 пункта (0,29%) и составил 12771,11 пункта.

Рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг, в основном, демонстрируют положительную динамику, при этом активность торгов достаточно низкая в преддверии католического Рождества, сообщает Trading Economics.

"Несмотря на то, что накануне праздников можно было ожидать некоторого пересмотра портфелей акций, основная тема является позитивной", - отмечает Джеффри Халли из инвесткомпании Oanda, которого цитирует MarketWatch.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:06 МСК увеличился на 0,4%.

В число лидеров повышения котировок входят акции нефтяной компании Inpex (+4,8%), производителей металлов Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd. (+3,7%) и Pacific Metals Co. Ltd. (+4,2%).

Кроме того, растет рыночная стоимость автопроизводителя Toyota Motor (+0,5%) и крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing (+1,4%).

Между тем бумаги инвестиционно-технологической SoftBank Group дешевеют на 2,2%, производителя потребительской электроники Sony - на 1,1%, производителя полупроводников Advantest Corp. - на 1,2%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:12 МСК уменьшился на 0,5%, между тем гонконгский Hang Seng прибавил 0,2%.

Негативную реакцию инвесторов вызвала новость о том, что регулирующие органы КНР начали антимонопольное расследование против онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding Ltd. Цена акций компании на Гонконгской фондовой бирже упала более чем на 8%, конкурирующей JD.com - на 2,3%.

Наиболее существенно подорожали бумаги экспортеров, включая производителей чипов AAC Technologies Holdings Inc. (+7,1%) и Sunny Optical Technology Group Co. (+3%), а также производителя одежды Shenzhou International Group (+4,7%).

Помимо этого выросли в цене акции финансовых компаний, включая Citic Ltd. (+2,5%), China Construction Bank Corp. (+2,5%) и HKEX (+2,3%), а также оператора казино Galaxy Entertainment Group Ltd. (+3%).

В то же время капитализация интернет-гиганта Tencent Holdings опустилась на 2,6%, автопроизводителя Geely Automobile Holdings Ltd. - на 0,6%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:04 МСК повысился на 1,4%.

При этом рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. подскочила на 4,5%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 0,8%.

Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов поднялся на 0,3%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto увеличилась на 1,2% и 0,4% соответственно. BHP сообщила, что возобновит работу Samarco, совместного предприятия с Vale в Бразилии, после долгого перерыва, вызванного прорывом дамбы.

Цены на нефть растут в ходе торгов в четверг на фоне публикации данных об уменьшении запасов в США, которые укрепили надежды инвесторов на восстановление спроса, а также сообщений о потенциальном торговом соглашении между Великобританией и Европейским союзом.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:17 МСК в четверг составляет $51,60 за баррель, что на $0,40 (0,78%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $1,12 (2,24%) - до $51,20 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $48,46 за баррель, что на $0,34 (0,71%) выше уровня предыдущих торгов. В среду фьючерсы выросли в цене на $1,1 (2,34%) - до $48,12 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 562 тыс. баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Товарные запасы бензина снизились на 1,12 млн баррелей, дистиллятов - на 2,33 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 3 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 800 тыс. баррелей и падения запасов дистиллятов на 1,5 млн баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали, что данные Минэнерго США покажут снижение запасов нефти на 4,7 млн баррелей.

В то же время данные Американского института нефти (API), которые обычно публикуются за день до доклада Минэнерго, показали рост запасов нефти в Штатах на прошлой неделе на 2,7 млн баррелей.

Тем временем европейские СМИ накануне сообщили со ссылками на дипломатические источники о приближении Великобритании и ЕС к успешному завершению переговоров и якобы уступках британской стороны, в частности, по рыболовству, хотя никакой официальной информации от институтов ЕС не поступало.

Некоторые издания, например, Financial Times, допускали, что Брюссель и Лондон могут уже в среду заключить соглашение.

В свою очередь газета The Independent со ссылкой на высокопоставленного дипломата ЕС написала, что достижение соглашения по дальнейшим отношениям сторон до 1 января "неизбежно", и это может произойти либо в среду, либо в четверг.

Поддержку нефтяному рынку также оказывает новость о возобновлении сообщения между Францией и Великобританией, пишут эксперты Axi.

Граждане ЕС и граждане Великобритании, направляющиеся в свое государство или страну проживания, а также граждане третьих стран, пользующиеся правом свободного передвижения в ЕС, должны быть освобождены от дальнейших временных ограничений при условии, что они пройдут тестирование или карантин, заявили в Брюсселе.

Франция со среды разрешила въезд из Великобритании французских граждан, граждан ЕС и третьих стран, являющихся резидентами Франции, при наличии отрицательного теста на COVID-19.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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