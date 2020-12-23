Рынок акций РФ в среду вырос вслед за нефтью, индекс МосБиржи превысил 3250п

Москва. 23 декабря. Рынок акций РФ в среду вечером вернулся к повышению вслед за улучшением настроений на внешних фондовых площадках на ожиданиях новых мер стимулирования экономики в США, а также благодаря новому витку роста нефти (Brent поднялась выше $51 за баррель) на статистике Минэнерго США; индекс МосБиржи превысил рубеж 3250 пунктов.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3252,1 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1366,76 пункта (+1,1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2,5%.

Доллар упал до 74,98 рубля (-0,94 рубля), золото подросло до $1877,7 за тройскую унцию (+0,4%).

Подорожали акции "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+2,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+2,3% и +1,4% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+2,3%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+2,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,8%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,3%), "Московской биржи" (+0,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,1%).

Просели акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,8%, до 23350 рублей) после отсечки на бирже дивидендов за III квартал в размере 623,35 рубля на бумагу, также подешевели акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (-2,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,1%).

По словам аналитика Альфа-банка Джона Волша, для рынка акций РФ негативным фактором стало возобновление напряженности между Москвой и Вашингтоном в связи с тем, что в кибератаках на американские госведомства подозревают российских хакеров. Кроме того, Россия объявила о контрсанкциях против отдельных официальных лиц ЕС по делу отравления Алексея Навального.

Курс рубля относительно устойчив, несмотря на критику избранным президентом США Джозефом Байденом Дональда Трампа за то, что тот не связывает кибератаки на госведомства в США с Россией. Байден пригрозил ввести санкции против России после прихода в Белый дом. Учитывая усиление риска новых санкций в первом квартале 2021 года, вопрос сейчас заключается в том, будут ли эти санкции США действительно иметь негативные последствия для России или же США введут их только для видимости, отмечает Волш.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, внешний фон в среду оказался позитивным - нефть избавилась от утреннего падения, а индексы Европы демонстрировали осязаемый рост.

Поддержку акциям "Газпрома" оказали новости, что с 15 января начнется укладка труб "Северного потока 2" в водах исключительной экономической зоны Дании. Также позитивно складывается ценовая ситуация на рынке газа в Европе. Цена на голландском хабе TTF достигла $220 за тысячу кубометров, что является максимальным значением за 22 месяца (рост с начала месяца составляет 18%). Как минимум, это улучшает перспективы финансовых показателей "Газпрома" за IV квартал. Индексный провайдер MSCI объявил о сокращении веса бумаг "Детского мира" (MOEX: DSKY) в своих индексах компаний малой капитализации с 1,0% до 0,75%. Однако акции розничной сети проигнорировали данный факт и подорожали почти на 5%.

Рубль вернулся к укреплению против доллара и евро. Если ситуация с новым штаммом коронавируса окажет еще больше давление на экономику США и Европы, то от ЕЦБ и ФРС потребуется больше стимулов, которые в итоге приведут к росту спроса на риск.

Главный переговорщик Евросоюза с Великобританией Мишель Барнье заявил о том, что ЕС предпринимает последнюю попытку договориться с Лондоном. Однако противоречия по квотированию рыболовства все еще сохраняются. Также позитивом стало то, что Франция открыла свои границы для пассажиров из Великобритании, но потребовала наличие отрицательного теста на коронавирус. Нефть получила поддержку как от слабого доллара, так и от новостей о проблемах с поставками - Exxon Mobil (SPB: XOM) объявила о форс-мажоре отгрузки с терминала Qua Iboe в Нигерии после произошедшего пожара. В декабре с терминала отгружалось до 180 тыс. б/с, работа возобновится, предположительно, в начале января.

Российский рынок акций особо не торопил события перед длинными выходными в Европе и США. Более того, отечественные инвесторы проявляют повышенную осторожность вблизи исторических максимумов по индексу МосБиржи, полагает Кочетков.

Эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин также отметил, что утром негативом для рынков стала критика президента США принятого Конгрессом закона о чрезвычайной помощи, в частности, слишком низкого размера выплат гражданам. Президент США не угрожал наложить вето, и возможно, он все-таки подпишет закон, особенно если в него будут внесены требуемые изменения. В результате после кратковременной просадки мировые индексы стали быстро восстанавливаться, и нефть перешла к подъему.

По оценке аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ и рубль выглядят готовыми к дальнейшему росту на фоне улучшения мировых настроений.

Акции "РусАла" продолжили снижение на фоне сохранения санкционных рисков, бумаги "Норникеля" испытали дивидендный разрыв. В США индекс S&P 500 пытается отвоевать отметку 3700 пунктов и до преодоления поддержки 3675 пунктов сохраняет склонность к краткосрочному росту. Инвесторы не обратили особого внимания на отказ Трампа подписать законопроект об экономическом стимулировании. Участников торгов порадовали данные о падении числа первичных обращений за пособиями по безработице на прошлой неделе.

Индекс РТС закрепился выше сопротивления 1360 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика) и отменил негативный сигнал. Краткосрочная перекупленность с рынка была снята, в связи с чем с технической точки зрения у рынка акций нет особенных препятствий для возвращения к повышению при отсутствии внешнего негатива и санкционных новостей. Ориентир по индексу МосБиржи на четверг - 3200-3300 пунктов, считает Кожухова.

Конгресс США после долгих переговоров принял бюджет страны на 2021 финансовый год в размере $2,3 трлн, который включает пакет мер по поддержке экономики в условиях пандемии в размере $900 млрд, а также законопроект о государственных расходах до сентября 2021 года в размере $1,4 трлн.

Рынок оказался под давлением в начале недели на фоне опасений по поводу появления в Великобритании нового штамма коронавируса. Многие европейские страны ввели ограничения на перемещения туристов из Великобритании, губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо призвал США принять аналогичные меры.

Между тем многие эксперты, в том числе из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщили, что вакцины от коронавируса, разработанные компаниями Pfizer и Moderna, вероятно, будут эффективными и в случае с новой мутацией COVID-19.

В среду преобладала позитивная динамика индексов акций в Азии (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,8%, гонконгский Hang Seng - на 0,9%) в условиях низкой активности торгов перед рождественскими праздниками, растут Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,3-1%) и Америка (индекс S&P 500 прибавил 0,4% и превысил 3700 пунктов).

Инвесторы слабо отреагировали на сообщения о том, что президент США Дональд Трамп может не подписать законопроект по стимулированию экономики в период пандемии COVID-19 без внесенных поправок.

Трамп заявил во вторник, что хочет, чтобы Конгресс внес поправки в документ и увеличил выплаты американцам и малому бизнесу. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что демократы готовы обсудить увеличение стимулирующих выплат с $600 до $2 тыс., как того хочет Трамп.

В США в среду вышел блок статистики. Доходы населения в ноябре упали на 1,1% (ожидалось снижение на 0,3%), расходы сократились на 0,4% (ожидалось снижение на 0,2%). Число новых заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе составило 803 тыс. при прогнозах на уровне 880-885 тыс. после 885 тыс. заявок неделей ранее.

Индекс потребительского доверия Мичиганского университета в декабре вырос до 80,7 пункта при прогнозах на уровне 81,3 пункта после ноябрьских 76,9 пункта.

Продажи новостроек в США в ноябре рухнули на 11% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 841 тыс. в пересчете на годовые темпы. Октябрьские продажи были пересмотрены с понижением до 945 тыс. домов с ранее объявленных 999 тыс.

Вышедшие в среду данные Минэнерго США по запасам нефти оказались лучше отчета Американского института нефти (API), что подогрело котировки; цена Brent к 18:50 МСК поднялась на $0,8 выше уровня суточной давности.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent составила $51,05 за баррель (+1,9% и -1,6% во вторник), февральская цена WTI - $48,0 за баррель (+2,1% и -2% накануне).

Согласно данным Минэнерго США, запасы нефти на прошлой неделе сократились всего на 0,562 млн баррелей при прогнозах снижения на 2,9-3 млн баррелей, при этом сильнее ожиданий снизились резервы бензина и дистиллятов.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (+29,7%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+8,6%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (+4,9%), "Детского мира" (+4,8%), ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (+4,1%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+3,9%).

Подешевели акции ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (-4,6%), АДР Ozon (MOEX: OZON) (-3,4%), акции ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (-2,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 65,48 млрд рублей (из них 15,14 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 13,18 млрд рублей - на бумаги "Газпрома" и 4,94 млрд рублей - на акции "Норникеля").