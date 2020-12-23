Цены евробондов РФ в среду слегка снизились вслед за US Treasuries

Москва. 23 декабря. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в среду слегка снизились вслед за негативной ценовой динамикой американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов практически не изменились.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК практически не изменилась по отношению к закрытию вторника и составила 116,33% от номинала, что соответствует доходности 1,59% годовых (снижение на 0,5 базисного пункта к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries снизилась на 0,4 базисных пункта по отношению к 22 декабря и составила 101,7% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 0,095% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился всего на 0,5 пункта, составив 149,5 базисных пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году снизились на 60 базисных пунктов по отношению к предыдущему закрытию, составив 143,77% от номинала (доходность выросла на 3 базисных пункта - до 3,16% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 42 базисных пункта, до 138,56% от номинала (доходность выросла на 2 базисных пункта и составила 3,13% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году снизились в цене на 5 базисных пунктов - до 115,59% от номинала (доходность выросла на 0,5 пункта - до 1,71% годовых), а евробонды с погашением в 2023 году снизились в цене на 9 базисных пунктов, до 109,94% от номинала (доходность выросла на 2 пункта - до 1,15% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году упал в цене на 55 базисных пунктов, до 137,97% от номинала (доходность выросла на 2,5 базисного пункта - до 3,13% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подешевел на 12 базисных пунктов, до 114,29% от номинала (доходность выросла на 1,5 пункта и составила 1,9% годовых).

"Сегодня котировки российских еврооблигаций слегка снизились, что привело к росту их доходностей в среднем на 1-2 базисных пункта. Такая динамика рынка объясняется ростом процентных ставок базовых активов - US Treasuries и евробондов развитых стран. Таким образом, отечественные бумаги в целом следуют за базовыми активами. Вместе с тем еврооблигации других emerging markets демонстрируют плавный рост цен на фоне повышения у глобальных инвесторов склонности к риску, а также ожиданий принятия нового пакета бюджетных стимулов в США в расширенном формате, что отражается в росте доходностей американских облигаций", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Монастыршин.