TCS Group и Московская биржа могут остаться лидерами финансового сектора в 2021 году - BCS Express

TCS Group и "Московская биржа" могут остаться лидерами финансового сектора в 2021 году, говорится в аналитическом материале BCS Express.

"Большинство представителей финансового сектора прошли 2020г болезненно, - отмечает аналитик инвесткомпании Дмитрий Пучкарев. - Из-за пандемии банкам пришлось увеличить объемы резервирования, что оказало давление на прибыль. В первой половине года, когда последствия пандемии были не до конца понятны, некоторые российские банки либо отказались от выплаты дивидендов за 2020г, либо отсрочили решение до того момента, как влияние COVID-19 на их деятельность станет более ясным".

Однако были отдельные истории, которые в этот непростой период демонстрировали опережающую рынок динамику - речь идет об акциях "Московской биржи" и TCS Group. Акции "Московской биржи" в 2020г стали бенефициаром двух мощных драйверов - роста волатильности на рынках из-за COVID-19, а также притока частных инвесторов на биржу, подчеркивает Пучкарев. Оба фактора благоприятны для комиссионных доходов торговой площадки, поэтому даже в непростой год бумаги росли сильнее рынка.

Лидером финансового сектора в уходящем году стали акции TCS Group. Важнейшей причиной роста, на взгляд эксперта, стало продолжающееся развитие бизнеса, в том числе за счет развития брокерского направления. Компания сумела вовремя выйти на стремительно расширившийся в 2020г рынок брокерского обслуживания. Так как приток инвесторов - это масштабный тренд, который вряд ли завершится в ближайшее время, то участники рынка уже сейчас закладывают в котировки будущие прибыли брокерского сегмента TCS Group.

По мнению аналитика BCS Express, в 2021г лидерами финансового сектора могут остаться TCS Group и "Московская биржа". "Несмотря на то, что эти две бумаги сильно выросли, потенциал для подъема еще есть. Обе компании отличаются фундаментально сильными кейсами, а приток инвесторов на фондовый рынок - качественный долгосрочный драйвер, от которого выигрывают и TCS Group, и Московская биржа", - отмечает Пучкарев.

Лидер российского финансового сектора - Сбербанк - также интересен на 2021г, отмечает аналитик. По его мнению, банк отличается качественным кредитным портфелем, высокими показателями достаточности капитала, а также развивает собственную экосистему, что в будущем может стать неплохим драйвером для компании. В то же время сейчас акции Сбербанка сильно выросли, и входить по текущим уровням может быть не вполне комфортно. Бумаги более привлекательны на локальных просадках.

"Можно также обратить внимание на акции Qiwi. К концу года акции сильно упали из-за ограничений на ряд операций компании, наложенных Банком России. Тем не менее, если предположить, что компания сможет оперативно разрешить проблемы с регулятором, то бумаги имеют значительный потенциал роста, который может реализоваться уже в 2021г. Еще раз акцентируем внимание, что такой сценарий возможен при благоприятном разрешении ситуации - конкретики здесь пока нет", - указывает эксперт BCS Express.

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