Поводов для подъема индекса Мосбиржи к 3400-3420 пунктам пока нет - BCS Express

Поводов для подъема индекса Мосбиржи к уровням 3400-3420 пунктов пока нет, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

Общий взгляд на краткосрочные перспективы сдержанный, отмечает аналитик: ускорения движения наверх в базовом сценарии по российским индексам пока не ожидается, возможен период широкой боковой консолидации.

"По индексу Мосбиржи среднесрочные ориентиры остаются в районе 3400-3420 пунктов, однако поводов для подъема к этим отметкам пока нет. Ближайшая область поддержки по индексу расположена в районе 3160-3165 пунктов", - пишет эксперт.

В конце недели торговая активность на мировых рынках снизится, полагает Карпунин. В четверг будут укороченные сессии на западных площадках, в пятницу рынки США и Европы уйдут на праздники.

"Амплитуда колебаний по нашим индексам снизится, что неизбежно приведет к падению оборотов торгов. На следующей предновогодней неделе торговая активность также может быть пониженной. Локальные всплески волатильности возможны на обострении темы с новым пакетом стимулов для экономики США на $900 млрд, который Дональд Трамп не стал подписывать. После утверждения Конгрессом президент потребовал пересмотра ряда условий в данном законопроекте. Возможно, это лишь кратковременный элемент политической борьбы", - отмечает эксперт BCS Express.

Также Карпунин указывает, что на фоне снижения оборотов в "голубых фишках" фокус внимания трейдеров может сместиться в сторону второго эшелона.

"Долгосрочный взгляд по нашему рынку остается положительным, но локально мы видим риски в связи с временной остановкой притоков капитала и возможным продолжением коррекции цен на нефть", - пишет аналитик инвесткомпании.

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