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23 декабря 2020 года 15:40

Рубль днем усилил рост к доллару и развернулся вверх к евро на фоне перешедшей к повышению нефти

Москва. 23 декабря. Доллар ускорил снижение, евро развернулся вниз и тоже активно дешевеет на "Московской бирже" в среду днем, рубль растет к бивалютной корзине на фоне перешедшей к повышению нефти и в условиях спроса на рублевую ликвидность при подготовке к пику налоговых выплат декабря.

Курс доллара США составил 75,15 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 76,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 91,6 руб./EUR1, подешевев на 62 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 69,84 копейки - до 82,55 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 24 декабря на 10,73 копейки, до 75,4571 руб./$1, и уменьшил курс евро на 8,77 копейки, до 91,9822 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль активно растет к доллару и евро на дневных торгах благодаря возобновившей повышение нефти и спросу на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров перед основными налоговыми выплатами декабря. В первые дни недели инвесторы демонстрировали отсутствие интереса к рисковым активам из-за сообщений о появлении в Великобритании новой разновидности коронавируса, что привело к заметному снижению валют emerging markets, в том числе, рубля.

Кроме того, выяснилось, что новый, более заразный штамм COVID-19, уже обнаружен в Германии, Франции и Швейцарии. Более 40 стран приостановили или ограничили авиасообщение с Британией, фактически изолировав эту страну, отметило агентство Bloomberg.

Во вторник Еврокомиссия приняла рекомендацию государствам-членам в связи с новой мутацией COVID-19, призывающую не поощрять до дальнейшего уведомления все второстепенные поездки в Великобританию и из этой страны.

Конгресс США в понедельник после долгих переговоров принял бюджет страны на 2021 финансовый год в размере $2,3 трлн, который включает пакет мер по поддержке экономики в условиях пандемии в размере $900 млрд, а также законопроект о государственных расходах до сентября 2021 года в размере $1,4 трлн.

Теперь законопроект поступит на подпись президенту Дональду Трампу. Он уже потребовал от Конгресса внести поправки в программу поддержки экономики. Одобренный законодателями вариант предусматривает прямые выплаты гражданам в размере $600, но Трамп настаивает на увеличении выплат.

"Я требую от Конгресса внести поправки в этот закон и повысить смехотворно низкую сумму в $600 до $2 тыс. или $4 тыс. на супругов. Я также прошу Конгресс немедленно избавиться от ненужных статей в этом законе и направить мне подходящий законопроект", - заявил Трамп.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что демократы готовы обсудить увеличение стимулирующих выплат с $600 до $2 тыс., как того хочет Трамп.

"Во вторник рубль вновь торговался слабее других валют развивающихся стран, курс доллара достигал 75,9 руб./$1. Но в среду рисковые активы частично восстанавливают позиции. Рубль на этом фоне укрепился уже до 75,14 руб./$1. Активность торгов постепенно снижается, при этом в пятницу пик налогового периода - плачиваются НДС, НДПИ и акцизы, что немного поддержит рубль в ближайшие дни", - подчеркивают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Сегодня последний день на этой неделе, когда сохраняется активность иностранных инвесторов в преддверии Рождества в западных странах. Кроме того, в пятницу экспортерам предстоит уплатить более 300 млрд рублей НДПИ, и они могут активизировать продажи валюты на текущих достаточно привлекательных уровнях. Также Банк России продолжит продавать иностранную валюту в объеме $80 млн в день. В этих условиях мы бы ожидали укрепления рубля до 75 за доллар в среду и, возможно, еще больше к концу недели", - полагают аналитики Sberbank CIB.

"Рубль во вторник вновь остался в числе антилидеров рейтинга ЕМ валют, потеряв около 1,4% и приблизившись к отметке 76 руб./$1. Объемы торгов остались значительными, указывая на довольно активную сессию. Однако, помимо геополитической истории, фундаментально баланс факторов и ожиданий в рубле, с нашей точки зрения, не меняется - сезонное улучшение платежного баланса в первом полугодии 2021 года и надежды на постепенное восстановление мировой экономики сохраняют шансы увидеть курс вблизи 72-72,5 руб./$1. Тем не менее, участие нерезидентов, вероятно, сократится, а по мере приближения к концу года предложение от экспортеров будет снижаться, тогда как спрос на валюту по соображениям "пересидеть праздники" может несколько возрасти. Вкупе с традиционным ухудшением ликвидности это грозит ростом волатильности, но к концу года прогноз по курсу рубля в 75 руб./$1", - отмечает директор по инвестициям компании "Локо-Инвест" Дмитрий Полевой.

Цены на нефть эталонных марок начали немного повышаться в ходе торгов в среду на ожиданиях публикации еженедельного отчета Минэнерго США.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в среду увеличилась 0,18% - до $50,17 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросла на 0,15% - до $47,09 за баррель.

Данные Американского института нефти (API), которые обычно публикуются за день до доклада Минэнерго, показали рост запасов нефти в Штатах на прошлой неделе на 2,7 млн баррелей.

Однако аналитики, опрошенные S&P Global Platts, ожидают, что данные Минэнерго США покажут снижение запасов нефти на 4,7 млн баррелей.

Ранее в ходе торгов нефть дешевела на опасениях, что распространение новой разновидности коронавируса и вводимые в связи с этим в Европе ограничительные меры еще больше ослабят и без того невысокий спрос на нефть.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов по преимуществу понизились в среду по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам на срок 1 месяц, которая поднялась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 4,74% годовых. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 1 б.п. - до 4,5% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 3 б.п. - до 4,53% годовых. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев снизились на 1 б.п. - до 4,93% и 4,91% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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