Котировки акций Сбербанка, вероятно, достигнут уровня 340 руб. в 1П21 - "Финам"

Котировки акций Сбербанка, вероятно, смогут достигнуть уровня 340 рублей в первой половине 2021 года, говорится в комментарии "Финама".

Аналитик "Финама" Максим Пухов отмечает, что Сбербанк активно развивается, превращаясь из банка в технологическую компанию, охватывающую практически все сферы жизни. Данное развитие сопровождается позитивной финансовой отчетностью: время пандемии в текущем году Сбербанк прошел с минимальными потерями в чистой прибыли, что является лучшим показателем в секторе.

"С точки зрения технического анализа, котировки акций Сбербанка находятся в уверенном растущем тренде. В конце второй декады декабря они коснулись значимого уровня поддержки, 260 рублей, и завершили фазу четвертой коррекционной волны. Далее весьма вероятно продолжение растущего движения с тестированием уровня 340 рублей - вполне вероятно, что это произойдет уже в 1-2 кварталах 2021 года", - пишет эксперт.

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