"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "ЛУКОЙЛа" с целью 6000 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 18%, стоп-приказ: 4790 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

По мнению аналитиков "Финама", на фоне роста нефти марки Brent выше $50/баррель многие нефтегазовые компании России отстали от котировок. Текущее расхождение существенно отражает недооценку стоимости компании ПАО "ЛУКОЙЛ". Компания относится к цикличным компаниям, и если делать ставку на восстановление экономики, то можно формировать позицию уже сейчас, считают эксперты.

"С точки зрения технического анализа, бумага находится в долгосрочном боковом тренде, из которого просматриваются движения в сторону роста. Открывать позиции стоит от текущих уровней с целью 6000 руб. При покупке на 30% и выставлением стоп заявки на уровне 4790 руб., риск на портфель составит 1,75%. Соотношение прибыль/риск - 3,15", - указывают эксперты "Финама".

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