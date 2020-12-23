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23 декабря 2020 года 14:43
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ЛУКОЙЛа с целью 6000 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "ЛУКОЙЛа" с целью 6000 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 18%, стоп-приказ: 4790 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. По мнению аналитиков "Финама", на фоне роста нефти марки Brent выше $50/баррель многие нефтегазовые компании России отстали от котировок. Текущее расхождение существенно отражает недооценку стоимости компании ПАО "ЛУКОЙЛ". Компания относится к цикличным компаниям, и если делать ставку на восстановление экономики, то можно формировать позицию уже сейчас, считают эксперты. "С точки зрения технического анализа, бумага находится в долгосрочном боковом тренде, из которого просматриваются движения в сторону роста. Открывать позиции стоит от текущих уровней с целью 6000 руб. При покупке на 30% и выставлением стоп заявки на уровне 4790 руб., риск на портфель составит 1,75%. Соотношение прибыль/риск - 3,15", - указывают эксперты "Финама". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЛУКОЙЛ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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