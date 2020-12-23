Взгляд: Пик налогового периода поддержит рубль в ближайшие дни - Банк "Санкт-Петербург"

Пик налогового периода поддержит рубль в ближайшие дни, отмечается в комментарии Банка "Санкт-Петербург".

"Рубль во вторник вновь торговался слабее других валют развивающихся стран, курс доллара достигал 75,9 руб./$1. Но в среду утром рисковые активы частично восстанавливают позиции. Рубль на этом фоне укрепился уже до 75,4 руб./$1. Активность торгов постепенно снижается, при этом в пятницу пик налогового периода - уплачиваются НДС, НДПИ и акцизы, что немного поддержит рубль в ближайшие дни", - пишут аналитики банка.

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