Наиболее ликвидные бумаги рынка акций РФ могут подрасти в период выходных в Европе и США - "Финам"

Российский фондовый рынок может воспользоваться передышкой в период выходных в Европе и США и подрасти по наиболее ликвидным ценным бумагам, отмечается в комментарии "Финама".

"Стимуляционный пакет в США снова забуксовал - Трамп не спешит его подписывать, а, может быть, вообще не подпишет. Он говорит о том, что $600 на человека это слишком маленькие выплаты, необходимо увеличить до $2000 либо до $4000 на семью. В этой связи это больше похоже на политические игры. Байден пообещал ответить на хакерские атаки после своей инаугурации и в определенной степени это будет давить на российский рынок. Ну уже, наверное, к моменту когда у нас закончатся торги в этом году.", - отмечает аналитик инвесткомпании Ярослав Кабаков.

Торги в Европе заканчиваются в четверг, соответственно, практически последние дни мы торгуемся с Европой. Плюс один день будет в США, но он будет короткий. Поэтому эксперт полагает, что особых движений на рынке не будет. Особенно после того, как немножко ослаб рубль. Мы сейчас наблюдаем с вами уровень 76 рублей за доллар. Нефть Brent ушла ниже $50 за баррель. Вероятно, что на этих уровнях мы и уйдем на Новый год, полагает Кабаков.

"Российский фондовый рынок, с другой стороны, может воспользоваться передышкой. Чаще всего мы подрастаем, когда торги в США и Европе не ведутся. Ну и можем что-нибудь попытаться адресовать по наиболее ликвидным ценным бумагам", - заключает аналитик "Финама".

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