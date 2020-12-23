Потенциальные лидеры нефтегазового сектора в 2021 году - ЛУКОЙЛ и Газпром нефть - BCS Express

Потенциальными лидерами нефтегазового сектора в 2021 году аналитикам BCS Express представляются "ЛУКОЙЛ" и "Газпром нефть", говорится в аналитическом материале инвесткомпании.

"Нефтегазовый сектор в 2020г оказался среди лидеров снижения на российском рынке, потеряв к текущему моменту 17%. К концу 2020г конъюнктура на рынке нефти стабилизировалась, стоимость Brent вернулась в район $50 за баррель", - напоминает эксперт BCS Express Дмитрий Пучкарев.

Однако, по мнению аналитика, на 2021г рынок смотрит с умеренным оптимизмом. Панические настроения от влияния COVID-19 на рынок энергоносителей переварены, новое соглашение ОПЕК+ работает, поддерживая цены. Средняя стоимость барреля Brent может быть в пределах $50-55 - это на 16-28% выше, чем в 2020г, считает эксперт.

"Безоговорочный лидер нефтегазового сектора 2020г - Сургутнефтегаз-ап. В текущем году бумаги выглядели лучше отрасли из-за сильной девальвации рубля и роста чистой прибыли на фоне курсовых переоценок валютных депозитов компании. Дивиденды по "префам" "Сургутнефтегаза" за 2020г могут превысить 15% - этот момент уже сейчас закладывается в котировки. В то же время, сильный рост прибыли - разовое явление под влияние колебаний USD/RUB. Это значит, что без подобного ослабления рубля в 2021г дивиденды по Сургутнефтегаз-ап могут сократиться, лишая бумаги ключевого драйвера роста", - отмечает Пучкарев.

Среди потенциальных лидеров сектора на 2021г эксперт BCS Express отметил "ЛУКОЙЛ" и "Газпром нефть".

"Акции "ЛУКОЙЛа" интересны с точки дивидендов и роста курсовой стоимости. Благодаря дивидендной политике, привязанной к свободному денежному потоку, компания может выплатить неплохие дивиденды по итогам 2020г - по предварительным оценкам около 230-300 руб. на акцию. Дивидендная доходность может быть выше, чем по акциям большинства компаний, дивиденды которых привязаны к чистой прибыли. Также позитивные моменты: сравнительная дешевизна по мультипликаторам относительно среднеотраслевых значений, высокая степень открытости, лояльность к миноритариям и менеджмент, заинтересованный в росте капитализации компании", - указывает Пучкарев.

Акции "Газпром нефти", на взгляд эксперта, привлекательны при улучшении конъюнктуры на рынке нефти и росте квот на добычу в рамках ОПЕК+. Компания обладает внушительным потенциалом увеличения добычи при росте цен. Также аналитик BCS Express отметил, что бумаги в последние месяцы отстают от более ликвидных представителей сектора. "Это временное явление, связанное с притоками капитала. Постепенно акции должны начать сокращать спред относительно отраслевых конкурентов", - полагает Пучкарев.

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