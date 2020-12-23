Рынок акций РФ после негативного старта торгов вернулся к росту, лидируют металлурги и Газпром

Москва. 23 декабря. Рынок акций РФ после негативного старта торгов на фоне просевшей нефти (Brent откатилась ниже $50 за баррель) из-за роста запасов сырья в США и распространения в Европе новой разновидности коронавируса вернулся к росту вслед за фондовой Азией; лидируют бумаги металлургов и "Газпрома".

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 3244,12 пункта (+0,2%, в начале торгов индекс опускался к 3230 пунктам), индекс РТС - 1356,27 пункта (+0,4%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1,6%.

Доллар стоит 75,36 рубля (-0,55 рубля), золото - $1872 за тройскую унцию (+0,1%).

Подорожали акции "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,5%), "Газпрома" (+1,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,9%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,3% и +0,2% "префы"), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,1% и +0,2% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,1%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,1%).

Просели акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1%, до 23540 рублей) после отсечки на бирже дивидендов за III квартал в размере 623,35 рубля на бумагу, также подешевели акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,2%), "Московской Биржи" (-0,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,2%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром в среду противоречивый. С одной стороны, растут азиатские индексы, но одновременно с этим наблюдаются потери в котировках нефти на фоне роста запасов в США и опасений по поводу слабого спроса на фоне дальнейшего распространения COVID-19. С другой стороны, дорожают промышленные и драгоценные металлы, а валюты сырьевой группы укрепляются. Индекс доллара вновь вернулся к снижению, что намекает на покупку риска.

Однако тревожность вновь способна повыситься, если президент США не подпишет принятый Конгрессом стимулирующий пакет. Отечественный рынок акций утром в среду может выглядеть неуверенным, слабость нефти может оказать давление на нефтегазовые бумаги. На "Мосбирже" в среду последний день с дивидендами торгуются акции "Трансконтейнера" (MOEX: TRCN) (дивиденды 2866,06 рубля на акцию) и "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (123 рубля на акцию).

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Романа Антонова, опасения вокруг нового штамма коронавируса ослабли, однако угроза введения ограничений в отдельных странах из-за высоких темпов заболеваемости по-прежнему сохраняется. Этот фактор, пожалуй, остается ключевым для рыночного сантимента в последние торговые дни уходящего года.

Можно ожидать сохранения консервативных настроений на рынках и попыток фиксации прибыли в циклических секторах. В США индекс S&P 500 будет пытаться удержаться у отметки 3700 пунктов, но риски развития отката остаются ощутимыми.

Негативным фактором для рынков в среду выступает заявление Трампа о его неготовности подписать согласованный Конгрессом план помощи американской экономике в размере $900 млрд. Основным требованием действующего президента стало увеличение размера пособий с $600 до $2000 и устранение "ненужных" статей расходов. Конгрессмены могут приступить к обсуждению новых условий в ближайшее время.

В среду в фокусе инвесторов будет также макроэкономическая статистика по расходам и доходам потребителей в США, а также заказы на товары длительного пользования и обращения за пособиями по безработице. Учитывая последний полный день перед рождественскими выходными, волатильность на мировых рынках будет высокой, считает аналитик.

По словам начальника отдела анализа рынков ИГ "Универ-Капитал" Елены Шишкиной, эпидемиологическая ситуация в мире остается сложной. Фондовые рынки ненадолго смогли вздохнуть спокойно после появления на рынке сразу нескольких вакцин, однако новые опасения относительно более заразной версии вируса озадачили участников рынка. Представители фармкомпаний уверяют, что разработанные вакцины действенны и против нового штамма, однако судя по динамике индексов, убедить в этом удалось не всех инвесторов.

Как отмечает главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, в последние дни слабо выглядят бумаги Сбербанка, говоря о том, что активный приток средств нерезидентов в российские акции завершился. Впрочем, пока не видно и активной фиксации прибыли, несмотря на просадку нефти Brent ниже $50 за баррель.

Нельзя исключить дальнейшего снижения нефти в район $45 за баррель. Оно может быть спровоцировано хеджированием цен будущих поставок крупными производителями нефти. В среду ожидается статистика по запасам нефти от Минэнерго США - позитивные данные вряд ли помогут нефти подрасти, а любой негатив может ускорить снижение.

С другой стороны, возобновилось снижение доллара к корзине мировых валют. Пара евро-доллар вновь делает попытки уйти выше $1,22. Если это получится сделать, то слабый доллар частично поддержит нефтяные котировки.

Краткосрочно позитивно выглядят акции "Газпрома", которые поддерживают удорожание газа в Европе и ожидания завершения достройки "Северного потока 2". По сообщениям СМИ, прокладка трубопровода в водах Дании начнется 15 января. Стратегической целью роста бумаг компании является район 230 рублей, считает Антонов.

В США во вторник индексы показали смешанную динамику в пределах 0,5-1,2%, несмотря на оптимизм, связанный с принятием Конгрессом США новых стимулирующих мер для поддержки экономики.

Конгресс США после долгих переговоров принял бюджет страны на 2021 финансовый год в размере $2,3 трлн, который включает пакет мер по поддержке экономики в условиях пандемии в размере $900 млрд, а также законопроект о государственных расходах до сентября 2021 года в размере $1,4 трлн.

Теперь законопроект поступит на подпись президенту Дональду Трампу. Ранее в Белом доме заявляли, что законопроект будет подписан.

Рынок оказался под давлением в начале недели на фоне опасений по поводу появления в Великобритании нового штамма коронавируса. Многие европейские страны ввели ограничения на перемещения туристов из Великобритании, губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо призвал США принять аналогичные меры.

Между тем многие эксперты, в том числе из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщили, что вакцины от коронавируса, разработанные компаниями Pfizer и Moderna, вероятно, будут эффективными и в случае с новой мутацией COVID-19.

В США накануне была повышена окончательная оценка роста ВВП в III квартале - до 33,4% (исторический рекорд), тогда как изменений не ожидалось с прежнего уровня 33,1%. Во втором квартале текущего года ВВП США упал на рекордные 31,4%.

В среду преобладала позитивная динамика индексов акций в Азии (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,8%, гонконгский Hang Seng растет на 0,8%) в условиях низкой активности торгов перед рождественскими праздниками, слабо "минусует" Европа (индекс FTSE в начале торгов просел на 0,1%), и перешли к росту американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 прибавляет 0,2%).

Инвесторы слабо отреагировали на сообщения о том, что президент США Дональд Трамп может не подписать законопроект по стимулированию экономики в период пандемии COVID-19 без внесенных поправок.

Трамп заявил во вторник, что хочет, чтобы Конгресс внес поправки в документ и увеличил выплаты американцам и малому бизнесу.

"Я требую от Конгресса внести поправки в этот закон и повысить смехотворно низкую сумму в $600 до $2 тыс. или $4 тыс. на супругов. Я также прошу Конгресс немедленно избавиться от ненужных статей в этом законе и направить мне подходящий законопроект", - добавил он.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что демократы готовы обсудить увеличение стимулирующих выплат с $600 до $2 тыс., как того хочет Трамп.

Нефть утром в среду подешевела на данных Американского института нефти (API) о росте запасов энергоносителей в США, а также опасениях ослабления спроса в условиях новых ограничительных мер в Европе в связи с распространением новой мутации коронавируса; цена Brent находится на $0,5 ниже уровня, что отмечался при закрытии дневных торгов рынка акций РФ во вторник.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $49,71 за баррель (-0,7% и -1,6% во вторник), февральская цена WTI - $46,63 за баррель (-0,8% и -2% накануне).

Новый штамм коронавируса, о котором ранее сообщила Великобритания, уже обнаружен в Германии, Франции и Швейцарии, сообщило агентство Bloomberg. Более 40 стран приостановили или ограничили авиасообщение с Британией, фактически изолировав эту страну.

Укрепление доллара США на фоне общего увеличения спроса на активы "тихой гавани" в связи с сообщениями о новой разновидности коронавируса также снижает привлекательность вложений в нефть, отмечают эксперты.

В центре внимания трейдеров в среду - еженедельный доклад министерства энергетики США о запасах нефти в стране.

Данные Американского института нефти (API), которые обычно публикуются за день до доклада Минэнерго, показали рост запасов нефти в Штатах на прошлой неделе на 2,7 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+6,4%), АДР Qiwi (MOEX: QIWI) (+3,7%), акции ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (+3,1%), "Детского мира" (MOEX: DSKY) (+2,7%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+2,3%), ГДР "Ленты" (MOEX: LNTA) (+2,2%).

Подешевели АДР Ozon (MOEX: OZON) (-1,1%), бумаги "Иркута" (MOEX: IRKT) (-0,7%), "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (-0,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 15,68 млрд рублей (из них 4,41 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 3,12 млрд рублей - на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,95 млрд рублей - на акции "Норникеля").